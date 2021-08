Baby gang a Riccione, sei denunciati per rapina: sono residenti nella Bergamasca Ancora problemi a Riccione e ancora rapine. Dai controlli dei Carabinieri sono scattate 6 denunce e coinvolti ci sono dei giovani bergamaschi.

Sei ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati nella notte a Riccione, dai Carabinieri, per la rapina di una collana d’oro e di un cellulare ai danni di un giovane turista, all’altezza del bagno 84. Cinque ragazzi e una ragazza, residenti nella Bergamasca, erano riusciti a scappare e solo dopo una prolungata ricerca sono stati rintracciati e portati in caserma.

In assenza della refurtiva, non ritrovata, è scattata solo la denuncia a piede libero. Due componenti della banda, in virtù dei numerosi precedenti a carico, sono stati segnalati alla Questura di Rimini per l’emissione e la notifica di un foglio di via obbligatorio dalla città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA