Disagio giovanile, mercoledì un convegno in Università - La diretta qui

Trasmetteremo in diretta il seminario sulle pagine online de L’Eco.

In aula magna di Sant’Agostino, dopo i saluti del rettore Sergio Cavalieri, del prorettore Stefano Tomelleri, del direttore Sus Unibg, Marco Lazzari e di Francesca Morganti, responsabile Terza Missione Unibg, ci sarà l’introduzione del professore di psicologia clinica Angelo Compare.Seguirà Massimo Giupponi, direttore generale di Ats, che illustrerà i servizi per l’adolescenza sul territorio; l’avvocato Stefania Baranca approfondirà le ragioni del seminario e gli scenari; il caporedattore de L’Eco di Bergamo, Andrea Valesini, analizzerà i dati epidemiologici sul disagio giovanile, mentre Stefano Nembrini, preside dell’istituto Vest di Clusone parlerà dell’emergenza educativa. Luca Pievani, direttore del Centro di psicoterapia integrata di Bergamo, affronterà la lettura psicologica del suicidio, mentre la psicologa e psicoterapeuta Cristina Morrone parlerà di una tecnica per prevenirlo e per il trattamento della depressione in adolescenza. L’Associazione Stefano Berzi darà infine lettura di alcuni brani del giovane scrittore bergamasco tragicamente scomparso a luglio 2020. Per iscrizioni basta scrivere a [email protected]