In auto contro un tir sulla Paullese, muore cinquantenne di Cologno al Serio

Dramma la mattina di venerdì 12 settembre: nel Cremasco, all’altezza di Cappella Cantone. Michele Boschi, bergamasco cinquantenne di Cologno al Serio è morto mentre andava al lavoro nello scontro frontale tra la sua auto, una Volkswagen Polo, e un tir Man. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6. Nello scontro, molto violento, l’auto è stata scaraventata in un campo a lato della carreggiata.

I mezzi di soccorso intervenuti sulla Paullese

(Foto di Cesni) Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il bergamasco non c’è stato nulla da fare. Ferito lieve, invece, il camionista, un quarantaduenne piacentino. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Pizzighettone: i militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto. All’origine dello scontro potrebbe esserci un sorpasso.