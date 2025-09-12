Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Settembre 2025
In auto contro un tir sulla Paullese, muore cinquantenne di Cologno al Serio
L’INCIDENTE. Il dramma la mattina di venerdì 12 settembre, nel Cremasco, all’altezza di Cappella Cantone. Vani i soccorsi del 118 per l’uomo. Ferito il conducente del mezzo pesante.
Bergamo
Dramma la mattina di venerdì 12 settembre: nel Cremasco, all’altezza di Cappella Cantone. Michele Boschi, bergamasco cinquantenne di Cologno al Serio è morto mentre andava al lavoro nello scontro frontale tra la sua auto, una Volkswagen Polo, e un tir Man. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6. Nello scontro, molto violento, l’auto è stata scaraventata in un campo a lato della carreggiata.
Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il bergamasco non c’è stato nulla da fare. Ferito lieve, invece, il camionista, un quarantaduenne piacentino. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Pizzighettone: i militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto. All’origine dello scontro potrebbe esserci un sorpasso.
L’uomo lascia la compagna Lisa Esposito, con la quale conviveva da tanti anni a Cologno. Lavorava in un laboratorio a Cremona. «Era un grande appassionato di ciclismo – ricorda una familiare – e amava tanto camminare nella natura, che pure amava: soprattutto tra le sue mete preferite c’era la zona del lago d’Endine. Siamo rimasti tutti sconvolti per quello che è accaduto». La data dei funerali non è ancora stata fissata.
