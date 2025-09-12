Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Settembre 2025

In auto contro un tir sulla Paullese, muore cinquantenne di Cologno al Serio

L’INCIDENTE. Il dramma la mattina di venerdì 12 settembre, nel Cremasco, all’altezza di Cappella Cantone. Vani i soccorsi del 118 per l’uomo. Ferito il conducente del mezzo pesante.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente costato la vita al cinquantenne
Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente costato la vita al cinquantenne
(Foto di Cesni)

Bergamo

Dramma la mattina di venerdì 12 settembre: nel Cremasco, all’altezza di Cappella Cantone. Michele Boschi, bergamasco cinquantenne di Cologno al Serio è morto mentre andava al lavoro nello scontro frontale tra la sua auto, una Volkswagen Polo, e un tir Man. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6. Nello scontro, molto violento, l’auto è stata scaraventata in un campo a lato della carreggiata.

I mezzi di soccorso intervenuti sulla Paullese
I mezzi di soccorso intervenuti sulla Paullese
(Foto di Cesni)

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il bergamasco non c’è stato nulla da fare. Ferito lieve, invece, il camionista, un quarantaduenne piacentino. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Pizzighettone: i militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto. All’origine dello scontro potrebbe esserci un sorpasso.

Michele Boschi
Michele Boschi

L’uomo lascia la compagna Lisa Esposito, con la quale conviveva da tanti anni a Cologno. Lavorava in un laboratorio a Cremona. «Era un grande appassionato di ciclismo – ricorda una familiare – e amava tanto camminare nella natura, che pure amava: soprattutto tra le sue mete preferite c’era la zona del lago d’Endine. Siamo rimasti tutti sconvolti per quello che è accaduto». La data dei funerali non è ancora stata fissata.

