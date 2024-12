Spaccio in via Novelli e alla Malpensata, giro di vite: nuove telecamere in sei zone di Bergamo

All’angolo tra via Novelli e via Paglia è già stato posizionato il palo. Da lunedì 30 dicembre i tecnici incaricati dal Comune provvederanno a installarci sulla sommità le telecamere collegate con le centrali operative di tutte le forze dell’ordine, con un unico obiettivo: contrastare in maniera capillare lo spaccio di stupefacenti. Lo stesso avverrà in altri cinque punti della città, tra la zona della stazione e la Malpensata, dove è prevista l’installazione di altrettanti e nuovi impianti, ciascuno dei quali disporrà di un numero di telecamere fra tre e cinque.

Tra via Novelli e la stazione Fs

Le telecamere saranno di ultima generazione e le riprese saranno viste in diretta dalle centrali operative della polizia locale, in via Coghetti, della questura, in via Noli, e del comando provinciale dei carabinieri, in via delle Valli Tre nuovi impianti sono stati localizzati proprio nella zona tra via Novelli e la stazione ferroviaria, teatro di recente, oltre che di situazioni di spaccio al dettaglio, anche di risse piuttosto violente. Nello specifico, oltre all’angolo tra via Paglia e via Novelli, le nuove telecamere saranno attivate verso viale Papa Giovanni XXIII, dove via Novelli sfocia nella piazzetta Monsignor Andrea Spada, e all’angolo tra via Paglia e via Bonomelli. Luoghi dove la presenza di pusher, anche in pieno giorno, è diventato un problema per i residenti, i commercianti e i passanti, ma soprattutto per i giovani che transitano di lì per raggiungere la stazione e che capita vengano avvicinati dai malintenzionati venditori di droga.

La localizzazione delle nuove telecamere Gli altri tre impianti appariranno da lunedì 30 dicembre alla Malpensata: uno dove via don Bosco si immette in via Zanica, il secondo in via Mozart, nei pressi del parco «Avventura», e il terzo in via Betti Ambiveri, di fronte al Cristallo Palace. Anche in questi casi si tratta di tre zone dove lo spaccio è purtroppo quotidiano. Le telecamere saranno di ultima generazione e le riprese saranno viste in diretta dalle centrali operative della polizia locale, in via Coghetti, della questura, in via Noli, e del comando provinciale dei carabinieri, in via delle Valli.