Telefonata Scholz, Macron con Putin: chiesto l’immediato cessate il fuoco

(Foto di DIEGO FEDELE)

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, in una telefonata, hanno incalzato il leader russo Vladimir Putin, chiedendo una tregua immediata in Ucraina. Lo dice il portavoce del cancelliere, Steffen Hebestreit. «Il colloquio è parte degli sforzi internazionali in corso per porre fine alla guerra in Ucraina». In 75 minuti, i due leader hanno anche chiesto «l’inizio di una soluzione diplomatica del conflitto». «Su altri contenuti del colloquio - si legge nel comunicato - è stato concordato il silenzio». Scholz ha parlato anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Putin, riporta la Tass, ha accusato le forze di Kiev di «flagranti violazioni» del diritto internazionale umanitario nel conflitto in Ucraina e chiesto ai leader di Francia e Germania di «esercitare la loro influenza» sulle autorità locali perché vi pongano fine.