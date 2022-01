Un anno di notizie: ecco i dieci articoli più letti nel 2021 Un anno di notizie sul nostro sito tra cronaca, articoli di servizio e curiosità. L’articolo più letto riguarda la campagna vaccinale in Lombardia, poi il dramma di «Kikka» Cavenati e l’appello social di Gianni Morandi con la foto del concerto nel 1967 a Bergamo. Ecco i dieci articoli più letti nel 2021.

La notizia più letta del 2021 riguarda la campagna vaccinale in Lombardia . Ad aprile 2021 la Regione decide una rimodulazione in base alle forniture delle case farmaceutiche: il vaccino AstraZeneca viene usato solo per i richiami. Bergamo nel frattempo supera i 200 mila residenti che hanno ricevuto almeno una iniezione: copertura del 21,45%.

Vaccini

Poi la triste notizia, dello scorso novembre, della scomparsa della stilista Federica «Kikka» Cavenati, a soli 28 anni. Originaria di Bergamo, viveva e lavorava a Londra con il compagno: insieme avevano fondato nel 2017 il brand «16Arlington». Si è spenta dopo una breve malattia.

A seguire, una notizia curiosa: l’appello lanciato da Gianni Morandi su Facebook per rintracciare i protagonisti di una foto d’epoca scattata a Bergamo. Le parole di Rita Poma svelano il mistero: «Era il 1967 ed eravamo alla caserma Li Gobbi di via Suardi, a Bergamo: quella sera cantò per i militari e i loro familiari durante la festa di Natale».

Gianni Morandi a Bergamo nel 1967, la foto è stata pubblicata su Facebook dal cantante

L’omicidio di via Novelli, ad agosto, al culmine di una lite un uomo di 34 anni accoltellato davanti alla famiglia da un ragazzo di 19 anni. Questa la quarta notizia più letta del 2021, un dramma che ha scosso i nostri lettori.

Via Novelli chiusa dopo il delitto

Al quinto posto una notizia dedicata al meteo: le previsioni del tempo per la Pasqua.

A seguire, un altro articolo sul tema delle vaccinazioni: in Lombardia ripartono le somministrazioni con AstraZeneca. La Regione Lombardia informa «di aver avuto assicurazioni dalla Struttura Commissariale circa l’imminente fornitura di vaccini AstraZeneca».

Una dose di AstraZeneca

Al settimo posto, il meteo con le previsioni del tempo per San Valentino.

Poi la drammatica notizia del delitto di Franco Colleoni a Brembo di Dalmine. L’uomo, 68 anni, era stato impegnato in politica, segretario provinciale della Lega dal 1999 al 2004 e consigliere provinciale. Per l’omicidio è stato condannato in primo grado il figlio Francesco.

Forze dell’ordine a Brembo di Dalmine dopo il delitto

Altra notizia che ha colpito i lettori è stata la morte di Michela Giudici, 28 anni di Schilpario, a causa di un malore improvviso. La scomparsa di Michela, una ragazza intraprendente e impegnata nel volontariato, ha suscitato profondo dolore nella comunità. Tante le testimonianze di affetto.

Al decimo posto, un’altra notizia sul coronavirus, con le parole del presidente della Regione Attilio Fontana sulle forniture delle dosi di vaccini e sul coprifuoco.

