Al Monumentale in auto sono due giorni dopo i tanti incidenti. «Limiti per evitare i danni»

Due giorni fissi alla settimana, l’occhio vigile dei custodi e percorsi prestabiliti. Il Comune di Bergamo ha stretto le maglie sugli accessi in auto, concessi agli anziani fragili e alle persone diversamente abili, dentro il cimitero Monumentale. Per più di una ragione. Per garantire la sicurezza dei pedoni, spesso anziani, per il caos generale generato dai mezzi e per gli incidenti che si sono verificati tra i vialetti.

Danni per 100 mila euro