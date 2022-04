Fara, il compagno arrestato per omicidio. La ricostruzione, si indaga sul movente

L’uomo ha poi raggiunto a nuoto la riva milanese ed è stato rintracciato tre ore più tardi in stato confusionale a Vaprio d’Adda, non lontano dalla ditta tessile Visconti di Modrone dove lavora da anni. Interrogato per tutta la notte, mercoledì mattina è stato arrestato dai Carabinieri di Treviglio con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Romina Vento

(Foto di Profilo Facebook)

Il movente si nasconde nella crisi che stava attraversando la coppia e nella depressione in cui negli ultimi mesi era caduto Carlo Fumagalli, ultimamente in cura presso un servizio psichiatrico. Questo nonostante i vicini di casa della coppia, che vive a Fara Gera d’Adda in via Udine, non avessero mai sentiti litigare i due. La coppia ha due figli, un maschio di 10 e una femmina di 15 anni, che al momento della tragedia si trovavano a casa e che ora sono stati affidati ad alcuni parenti.