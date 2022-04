Fuga dall’eccidio in Ucraina: «Io manager a Bucha, accolta a Bergamo»

Per la seconda volta nella sua vita ha aperto le porte di casa all’Ucraina. Tiziana, residente a Bergamo, lo aveva fatto nel 2012 per accogliere i suoi figli di 19 e 17 anni, originari proprio del Paese dell’Est Europa. Ed ora, con l’invasione russa in Ucraina, ha deciso di ospitare quattro profughe in fuga dalla guerra. Si tratta di due mamme, Svetlana, manager a Bucha, cittadina nell’oblast’ di Kiev divenuta tristemente nota per le recenti e drammatiche cronache di guerra, e Tania, infermiera di Ternopil con il marito al fronte, e le rispettive bimbe.