Giallo di Azzone, in corso l’autopsia sui resti della donna. Nessun riscontro dalle impronte

È in corso all’istituto di medicina legale del Civile di Brescia l’autopsia sui resti della donna – al momento ancora senza una identità – ritrovati in quattro sacchi sabato sera al confine tra la Bergamasca e il Bresciano, tra Azzone e Borno. L’esame, piuttosto complesso, pare si protrarrà per diversi giorni per cercare di far luce su questo giallo che vede come teatro una zona piuttosto sperduta.