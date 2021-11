Grano, costi alle stelle. Il pane deve adeguarsi: «Aumenti fino al 25%»

Aumenti a doppia cifra previsti a breve anche per il pane. Se negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un incremento del costo delle fonti energetiche, dal carburante all’elettricità, la scure si abbatte ora anche sul bene più diffuso sulle nostre tavole. I prezzi di tutti i prodotti della panificazione saranno rivisti al rialzo con aumenti fino al 25%.

La motivazione è presto spiegata: da marzo il prezzo del grano è raddoppiato e con esso sono in continua ascesa anche i costi correlati alle attività, su tutte l’energia elettrica. Fino ad oggi i panifici hanno sostanzialmente assorbito gli aumenti registrati negli ultimi sei mesi, ma ora devono per forza di cose rivedere il prezzo del pane al rialzo. Fenomeno che avrà una ricaduta su tutta la gamma dei prodotti di panificazione, non ultimo il tanto atteso panettone, che alcuni panettieri stanno già sfornando in vista delle prossime festività natalizie.