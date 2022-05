«Il sorriso di Carlo a 6 mesi dal dramma in cui rischiò la vita»

«Guarda quello lì come mi ha conciato: per colpa sua non riesco più a vivere una vita normale». Carlo Ferrandi lo ripete un po’ come un mantra, specie quando non riesce più a portare a termine alcune banali faccende come prima. E il «prima» per questo bergamasco di Brembate che proprio ieri ha compiuto 33 anni vuol dire fino ai minuti precedenti di quanto avvenuto quella notte del 7 novembre scorso, quando venne brutalmente aggredito all’esterno della discoteca Number One di Corte Franca, nel Bresciano , finendo in coma e riportando gravi lesioni cerebrali, delle quali ancora oggi – sono passati giusto 6 mesi – porta ancora le conseguenze.

Giusto lunedì la Procura di Brescia aveva inviato l’avviso di chiusura delle indagini al ventiduenne Giancarlo Gramendola, di Calusco, in carcere per tentato omicidio proprio per quell’aggressione. Soltanto un mese fa Carlo è tornato a casa, dopo cinque lunghi mesi tra ricovero e riabilitazione . Suo angelo custode è la fidanzata Marica Betta, che per stargli vicino ha messo da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo essendo stata Miss Europa 2017: «Siamo fidanzati da cinque anni – racconta Marica – e quella notte ha cambiato la vita a entrambi». Marica era infatti in macchina con Carlo in quei momenti ed è stata la prima a soccorrerlo. «Ricordo come fosse ora quando mi dissero: sappi che potrebbe anche non risvegliarsi e non farcela. Sono rimasta lì, impietrita in mezzo alla strada: non sapevo se l’avrei mai più riabbracciato».