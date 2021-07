Il summit dei giovani a Bergamo: «Costruire un mondo sostenibile e inclusivo»

Per una settimana Bergamo è la capitale dei giovani provenienti da tutto il mondo. La nostra città ospita fino a venerdì il «G20 Youth Summit», che si tiene per la prima volta in Italia, per parlare di inclusione, sostenibilità, cambiamento climatico e ambiente, innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro, con l’obiettivo di svolgere un ruolo attivo e coinvolgere le generazioni future. Ieri il gruppo ha visitato la Brembo e il Kilometro Rosso di Stezzano, dopodiché la delegazione si è spostata in Città Alta, ospite dell’università nell’aula magna di Sant’Agostino, dove si è tenuto l’evento di apertura della manifestazione, alla presenza delle autorità e delle forze dell’ordine. Dopo un pomeriggio di lavoro, serata di relax nella splendida cornice del monastero di Astino. «Siamo particolarmente felici di essere a Bergamo con tutti i delegati e gli ospiti provenienti da tutti i Paesi, anche virtualmente – afferma Alberta Pelino, fondatrice di Young Ambassadors Society e Chair Youth 20 –. Questa è una delle città più colpite dalla pandemia e ci auguriamo che l’energia e la passione dei giovani di tutto il mondo possano rappresentare un messaggio di speranza e di un nuovo inizio. Dobbiamo lavorare insieme per costruire un mondo più innovativo, sostenibile e inclusivo. Le priorità della presidenza italiana del G20 sono le persone, il pianeta e la prosperità, che rappresentano i pilastri di un nuovo e moderno sistema economico e sociale – conclude Pelino -. I delegati del “Y20” hanno coinvolto oltre 90 associazioni giovanili e più di un milione di giovani, fra cui 250 mila italiani, con l’obiettivo di portare sul tavolo del G20 idee e progetti giovanili. Proprio a Bergamo concluderemo il comunicato che sarà consegnato ai presidenti e ai capi di stato del G20 che si svolgerà a Roma in ottobre».