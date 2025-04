L’omaggio dei fedeli a Papa Francesco. La salma da oggi nella Basilica di San Pietro

Sarà una cerimonia semplice ma commovente: la salma di Papa Francesco sarà traslata mercoledì 23 aprile da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l’ultimo saluto al Papa argentino.

Intanto martedì 22 aprile, in forma più privata, è cominciata la devozione a Santa Marta. Tra le persone che hanno voluto portare l’ultimo omaggio al Papa anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura.

La lettera

Nei giorni del ricovero del presidente al Santo Spirito, Papa Francesco aveva voluto fare sentire la sua vicinanza con un biglietto: «Accomunati dalla fragilità che segna questa stagione della nostra vita, siamo invitati a non perdere la speranza», scriveva Bergoglio a Mattarella, come riferito dai media vaticani. A rendere omaggio a Francesco a Santa Marta anche la Comunità Ebraica di Roma, con Victor Fadlun e il Rabbino Capo Rav Riccardo Di Segni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il sindaco Roberto Gualtieri.

Il lutto nazionale

Sono tanti i Paesi che hanno deciso, in onore di Bergoglio, il lutto nazionale. Ci sarà per cinque giorni anche in Italia, con l’invito a dieci minuti di raccoglimento, in uffici e scuole, in coincidenza con l’inizio dei funerali, sabato 26 aprile alle 10.

L’omaggio in San Pietro

In Vaticano tutto è pronto, dalla sicurezza alla logistica, per accogliere il lungo afflusso di fedeli che dalle 11, e fino a mezzanotte, mercoledì 23 aprile potrà rendere omaggio al Pontefice. Si proseguirà anche giovedì 24 (dalle 7 alle 24) e venerdì 25 aprile, dalle 7 alle 19. Prima dell’arrivo dei fedeli si svolgerà la cerimonia con la processione che accompagnerà la salma di Francesco percorrendo Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, all’interno del Vaticano. Poi il passaggio dall’Arco delle Campane, quello da dove il Papa entrava e usciva in papamobile; l’ultima volta è accaduto domenica. Poi la processione entrerà a Piazza San Pietro e quindi nella basilica vaticana attraverso la porta centrale. Presso l’altare della Confessione il cardinale Camerlengo Kevin Farrell presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite della gente.

I funerali

Come già era stato informalmente preannunciato, i funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Sono oltre duecentomila le persone attese e si prevede l’arrivo almeno di cento delegazioni straniere. Sono infatti attesi capi di stato da tutto il mondo, da Trump a Zelensky, ma anche i leader religiosi di tutte le fedi. Tra i primi a confermare la sua presenza c’è il Patriarca ecumenico Bartolomeo, grande amico di Francesco, con il quale hanno condiviso viaggi e soprattutto battaglie: quelle per i migranti, i poveri, la cura della casa comune. Dovevano incontrarsi a fine maggio a Nicea, in Turchia, per i 1700 anni del Concilio ecumenico. Sarà invece il Patriarca ortodosso a salire su un volo da Istanbul per dare l’ultimo saluto al leader dei cattolici ma soprattutto al suo «amico fraterno».

Cardinali in viaggio verso Roma

Intanto i cardinali cominciano a conoscersi meglio in vista del Conclave. Oggi la prima congregazione: un’ora e mezzo per i dettagli organizzativi e per il giuramento di riservatezza.