Mercatanti da record, 100 mila presenze nella quattro giorni sul Sentierone

Mercatanti in Fiera ha registrato più di centomila presenze nella quattro giorni sul Sentierone. L’edizione 2021 ha rappresentato una scommessa (vinta) sia per gli organizzatori sia per l’amministrazione comunale. Cento bancarelle provenienti da mezza Europa sono sbarcate in centro a Bergamo regalando momenti di serenità e di normalità ai tanti bergamaschi, ma nono solo. La manifestazione ha infatti attirato numerosi visitatori da fuori provincia e conquistato anche i turisti stranieri, a passeggio sul Sentierone, tra il cantiere che sta interessando il rifacimento del centro piacentiniano e i banchi colorati stracolmi di specialità e prodotti tipici regionali e internazionali. Bilancio positivo anche per quanto riguarda l’ordine pubblico che, nonostante la grande mole di gente, che in alcune fasce orarie ha letteralmente preso d’assalto i Mercatanti, non ha creato particolari problematiche di gestione.