Migliaia in coda per l’addio a Francesco: da domenica sarà possibile visitare la tomba

Ha ripreso alle 7 di giovedì 24 aprile la lunga processione di fedeli, giunti a Roma per rendere omaggio alla salma di papa Francesco . Alle 10 la fila di pellegrini e religiosi era già lunga oltre due chilometri : il percorso, da piazza Risorgimento, fa diverse curve prima di arrivare in via di Porta Angelica, dove le persone poi si incolonnano tra le transenne. Ieri sera la basilica è rimasta aperta oltre la mezzanotte , per consentire di rendere omaggio al feretro del pontefice. C’è chi racconta di aver atteso tre ore, dalle 22, prima di poter entrare.

Due chilometri di coda

Da ieri alle 11 fino alle 11 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a papa Francesco più di 60.000 persone . Lo riferisce la sala stampa vaticana. Complessivamente le persone che si sono recate in Vaticano superano abbondantemente le 100.000 unità.

I funerali in diretta su Bergamo Tv

Bergamo Tv trasmetterà in diretta i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato della basilica di San Pietro a Roma. Le esequie del Santo Padre saranno anticipate dalla trasmissione delle immagini dello storico incontro tra Bergoglio e i pellegrini bergamaschi nel 2013, in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Papa Giovanni XXIII. Bergamo Tv è in onda sul canale 15 del digitale terrestre in tutta la Lombardia e in streaming su (bergamotv.ecodibergamo.it). La diretta sarà visibile anche sul sito de L’Eco, ecodibergamo.it.