Raddoppiate le rapine a Bergamo: in crescita il fenomeno delle baby gang

Le statistiche dei reati denunciati a Bergamo e provincia fanno registrare il segno meno quasi a tutte le voci. In un caso non solo c’è invece un più, ma l’incremento è stato anche notevole: si tratta delle rapine. Se nel trimestre settembre-ottobre-novembre del 2019 le denunce erano state 13 in città e nello stesso periodo dell’anno scorso erano salite a 35, quest’anno (dal 1° settembre al 10 novembre) sono già state denunciate 26 rapine . Ciò significa un incremento percentuale del 100% tra il 2019 e il 2021. Come mai?

«Senza voler sminuire il fenomeno – risponde il questore Maurizio Auriemma –, l’incremento non è dovuto a rapine a mano armata in attività commerciali o a situazioni simili, bensì alle rapine consumate tra ragazzini, anche minorenni, che minacciano i coetanei per avere solitamente il cellulare ». Si tratta di rapine a tutti gli effetti, anche se circoscritte a un fenomeno – del quale avevamo già riferito negli ultimi mesi – di incremento della criminalità tra i giovanissimi, spesso organizzati in baby-gang che scorrazzano per il centro cittadino , scatenati nel post lockdown e nel post restrizioni per la pandemia.