Sul Sentierone la Capanna de L’Eco: le offerte a bimbi e donne in difficoltà - Video

La «Capanna di Natale» de L’Eco di Bergamo è tornata, come da tradizione, in piazza Vittorio Veneto. Fino al 13 dicembre ospiterà Santa Lucia, poi la Sacra Famiglia. Fondi per «Casa Sofia».