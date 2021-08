Tragico schianto in moto, Bergamo piange il 17enne Isac

È morto in ospedale, due ore dopo l’incidente: non c’è stato nulla da fare per Isac Trivella, un ragazzo di 17 anni, di Bergamo, che giovedì 26 agosto a Monterosso si è scontrato in motorino contro un’auto. Lascia nel dolore il papà Diego, tecnico di Bergamo Tv, la mamma Silvia e un fratello minore.

L’incidente si è verificato poco prima delle 15 in via Quintino Basso, all’incrocio con via Leonardo da Vinci. Stando agli accertamenti della polizia locale, intervenuta con l’Unità mobile, una Toyota Yaris guidata da F. S., un uomo di 77 anni che abita a poca distanza, in via Volta, stava salendo in direzione di via Quintino Basso da Viale Giulio Cesare. Isac con il suo ciclomotore Beta proveniva invece da via Leonardo da Vinci in direzione di via Edison.

Un giro durante la pausa