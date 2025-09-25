Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

A Bergamo sempre meno badanti, sempre più in nero

L’ANALISI. In quattro anni “persi” 3000 lavoratori domestici. Meloni della Cisl: «Serve un piano anziani con adeguati sostegni economici».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nel 2024 i datori di lavoro regolari sono diminuiti di un ulteriore 2%, confermando un trend negativo iniziato dopo la pandemia
Nel 2024 i datori di lavoro regolari sono diminuiti di un ulteriore 2%, confermando un trend negativo iniziato dopo la pandemia

Bergamo

In Italia sono quasi due milioni le famiglie che usufruiscono di servizi di colf e badanti. Ma la metà di questi rapporti non è regolata da contratti, alimentando un lavoro sommerso che continua a pesare in maniera significativa sul settore domestico. A Bergamo la situazione, se possibile, appare ancora più critica.

Il quadro a Bergamo: numeri in calo e molto sommerso

Secondo i dati Inps, la provincia conta circa 60mila persone bisognose di assistenza. Di queste, poco più di 6.400 hanno trovato posto nelle Rsa, mentre i badanti regolarmente registrati non superano quota 5.935: un numero insufficiente a coprire il fabbisogno reale, indice evidente dell’enorme quota di lavoro irregolare.

Nel solo 2023, a Bergamo sono stati spesi ufficialmente circa 150 milioni di euro per retribuire colf e badanti. Ma considerando che i lavoratori in regola rappresentano meno della metà del totale (48%), è plausibile stimare che almeno una cifra analoga sia stata spesa in nero.

I numeri

Il calo dei contratti regolari è costante: l’occupazione domestica, che contava 13.931 lavoratori nel 2021, è scesa a 13.303 nel 2022 e a 11.392 nel 2023. Nel 2024 i datori di lavoro regolari sono diminuiti di un ulteriore 2%, confermando un trend negativo iniziato dopo la pandemia.

Tra il 2022 e il 2024, Bergamo ha perso 2.525 lavoratori domestici. Un fenomeno aggravato anche dall’invecchiamento della forza lavoro: oggi quasi il 70% delle colf e badanti ha più di 50 anni, mentre la quota maschile si ferma all’11%.

I costi spesso insostenibili spingono le famiglie verso il lavoro irregolare o al ricorso al caregiver familiare, soluzioni che però rischiano di non reggere nel tempo

Il commento del sindacato

«La riduzione del numero delle assistenti familiari e l’aumento delle persone anziane fragili e non autosufficienti sono una contraddizione esplicita – sottolinea Giacomo Meloni, segretario generale di Fnp Cisl Bergamo –. I costi spesso insostenibili spingono le famiglie verso il lavoro irregolare o al ricorso al caregiver familiare, soluzioni che però rischiano di non reggere nel tempo».

Il sindacato rilancia quindi la necessità di dare piena applicazione alla legge sulla non autosufficienza e propone nuove misure fiscali per permettere alle famiglie di detrarre integralmente i costi sostenuti per le retribuzioni delle assistenti familiari e favorire la regolarizzazione dei contratti, nell’interesse sia delle famiglie sia delle lavoratrici.

Un piano anziani come priorità

«Alla luce dei dati e delle proiezioni sui prossimi anni – conclude Meloni – è indispensabile promuovere un piano anziani a livello locale, regionale e nazionale, con adeguati e straordinari sostegni economici. Il grado di civiltà di un Paese si misura anche nella sua capacità di curare e proteggere gli anziani non autosufficienti, con un sistema di welfare moderno e adeguato, e non abbandonandoli alla cultura dello scarto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Welfare
Lavoro
Impiego
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Giacomo Meloni
Inps
Fnp Cisl Bergamo