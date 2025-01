Al ristorante a prezzi scontati: le associazioni dei ristoratori lanciano le loro promozioni

Promozioni all’insegna del gusto nei ristoranti della Bergamasca. La prima iniziativa è quella dell’associazione culturale enogastronomica Insieme, costituita da 21 ristoranti lombardi delle provincie di Bergamo, Como, Monza Brianza, Sondrio, che rilanciano anche per il 2025 il progetto Gourmantico, con lo scopo di valorizzare la cultura enogastronomica dell’alta ristorazione. Il motto è: aprire le porte dei migliori ristoranti della Lombardia ad una convivialità alla portata di tutti.

«Il piacere di un servizio d’eccellenza»

Sul sito web gourmantico.it dal 13 gennaio al 31 marzo (con l’esclusione del giorno di San Valentino) i ristoranti aderenti proporranno un menù completo dall’antipasto al caffè e bevande incluse a 80 euro a persona (eccezion fatta per il ristorante 2 stelle Michelin Villa Elena che proporrà il menu a 160 euro). Con il messaggio «Il piacere di un servizio d’eccellenza», «Gourmantico 2025 vuole ispirare un settore che fa della dedizione e della professionalità il suo biglietto da visita» spiegano gli organizzatori.

Sul sito https://gourmantico.it/

I locali aderenti

Durante la manifestazione Gourmantico dal 13 gennaio al 31 marzo gli ospiti verranno coccolati dai diversi staff dei 21 ristoranti e in particolare dagli chef: Chef Vito Siragusa del ristorante Al Vigneto di Grumello del Monte (BG), Chef Loredana Vescovi di Antica Osteria dei Camelì di Ambivere (BG), chef Andrea Rota di Bolle Restaurant di Lallio (BG), Chef Mario Cornali del Ristorante Collina di Almenno San Bartolomeo (BG) , Chef Giuseppe Cereda di Cucina Cereda 1 stella Michelin di Ponte San Pietro (BG), Chef Paolo Frosio del Ristorante Frosio di Almè (BG), chef Stefano Masanti de Il Cantinone 1 stella Michelin di Medesimo (SO), chef Mauro Elli de Il Cantuccio 1 stella Michelin di Albavilla (CO), chef Roberto Proto de Il Saraceno 1 stella Michelin di Cavernago (BG), chef Cristian Fagone di Impronte 1 stella Michelin di Bergamo, chef Fabio Vargiu de La Caprese di Mozzo (BG), chef Pierantonio Rocchetti di Loro 1 stella Michelin di Trescore Balneario (BG), chef Stefano Gelmi di Osteria della Brughiera 1 stella Michelin di Villa d’Amè (BG), chef Filippo Cammarata de L’Osteria Tre Gobbi di Bergamo, chef Giancarlo Morelli del Pomiroeu di Seregno (MB), chef Petronilla Frosio del Ristorante Posta di Sant’Ombono Terme (BG), chef Gianpietro Semperboni del Roof Garden Restaurant di Bergamo, chef Davide Perico di Tenuta Casa Virginia di Villa d’Amè (BG), chef Umberto De Martino del Ristorante Umberto De Martino di San Paolo D’Argon (BG), chef Enrico Bartolini di Villa Elena 2 stelle Michelin di Bergamo e chef Angelo Bonfitto del Ristorante Zù di Riva di Solto (BG).

«Usciamo a cena!»

La seconda iniziativa, sempre all’insegna della valorizzazione dell’enogastronomia locale, è stata organizzata da RistorantiBergamo e punta al popolo femminile. «Il gruppo di ristoratori bergamaschi RistorantiBergamo ha deciso di scendere in campo con un nuovo progetto proprio per dimostrare di non dimenticare il territorio e di offrire i propri sapori con una promozione dedicata alle donne» ha detto Beppe Acquaroli, portavoce del gruppo. Si chiama «Usciamo a cena!», un claim semplice e immediato che prevede menu a 50 euro per persona se il tavolo è composto da donne e uomini, a 40 euro per persona se il tavolo è formato da sole donne. La promozione sarà attiva dal 14 gennaio al 15 aprile 2025.

L campagna social di RistorantiBergamo Dal lago alla montagna, passando per Bergamo e la sua Città Alta: piatti tipici della tradizione e ricette ispirate al territorio, all’insegna del gusto, saranno protagonisti per tre mesi dei menu promozionali che festeggiano il territorio e le sue tradizioni culinarie. «Un’iniziativa che mostra come il mondo della ristorazione a Bergamo ha voglia di farsi sentire, di regalare momenti di serenità, continuando a divulgare la cultura enogastronomica e la storia del territorio – spiega Acquaroli -. In questa occasione abbiamo voluto privilegiare il popolo femminile per creare sempre più momenti di svago e di leggerezza. Le donne sono il cuore pulsante della società, custodi di tradizioni e motore di cambiamento, e con questa iniziativa vogliamo celebrare il loro valore unico».

Ogni menù, diverso per ogni locale, sarà visionabile sul sito www.ristorantibergamo.com con tutte le informazioni sui giorni di adesione.

La lista dei ristoranti aderenti al Gruppo e alla promozione