Amazon perde anche in appello il ricorso sulle festività lavorate
LA SENTENZA. La Corte d’Appello di Brescia, sezione Lavoro, ha respinto il ricorso presentato da Amazon contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che riconosceva ai lavoratori il corretto trattamento economico per le festività lavorate.
Bergamo
Per la seconda volta in pochi mesi il colosso dell’e-commerce esce sconfitto in tribunale in una vertenza promossa dalla Fit Cisl di Bergamo. I giudici hanno confermato l’obbligo per Amazon Italia Transport di corrispondere l’intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate, ritenute non correttamente retribuite dall’azienda. La Corte ha inoltre condannato la multinazionale al pagamento delle spese legali. La decisione riguarda circa 15mila lavoratori Amazon in tutta Italia.
Fit Cisl: «Una vittoria storica per i lavoratori»
Soddisfazione è stata espressa dalla Fit Cisl. «Una vittoria storica per i lavoratori di Amazon Italia», commentano Pasquale Salvatore, segretario generale della categoria a Bergamo, e Fabrizio Zanch i, delegato sindacale nei centri Amazon di Casirate e Cividate. I due sindacalisti ricordano come il percorso giudiziario sia stato sostenuto dall’Ufficio Vertenze Cisl di Bergamo, con Alberto Citerio, e dall’avvocata Valentina Ponte.
«Amazon si adegui alle sentenze»
«Ora speriamo che Amazon si convinca della legittimità delle nostre richieste – concludono – e si adegui immediatamente alle sentenze, riconoscendo anche gli arretrati spettanti ai lavoratori».
