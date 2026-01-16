Burger button
Economia / Pianura
Venerdì 16 Gennaio 2026

Amazon perde anche in appello il ricorso sulle festività lavorate

LA SENTENZA. La Corte d’Appello di Brescia, sezione Lavoro, ha respinto il ricorso presentato da Amazon contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che riconosceva ai lavoratori il corretto trattamento economico per le festività lavorate.

Un magazzino Amazon, la multinazionale americana ha perso in appello in una vertenza dei lavoratori promossa dalla Fit Cisl sul pagamento delle festività lavorate
Un magazzino Amazon, la multinazionale americana ha perso in appello in una vertenza dei lavoratori promossa dalla Fit Cisl sul pagamento delle festività lavorate

Bergamo

Per la seconda volta in pochi mesi il colosso dell’e-commerce esce sconfitto in tribunale in una vertenza promossa dalla Fit Cisl di Bergamo. I giudici hanno confermato l’obbligo per Amazon Italia Transport di corrispondere l’intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate, ritenute non correttamente retribuite dall’azienda. La Corte ha inoltre condannato la multinazionale al pagamento delle spese legali. La decisione riguarda circa 15mila lavoratori Amazon in tutta Italia.

Fit Cisl: «Una vittoria storica per i lavoratori»

Soddisfazione è stata espressa dalla Fit Cisl. «Una vittoria storica per i lavoratori di Amazon Italia», commentano Pasquale Salvatore, segretario generale della categoria a Bergamo, e Fabrizio Zanch i, delegato sindacale nei centri Amazon di Casirate e Cividate. I due sindacalisti ricordano come il percorso giudiziario sia stato sostenuto dall’Ufficio Vertenze Cisl di Bergamo, con Alberto Citerio, e dall’avvocata Valentina Ponte.

«Amazon si adegui alle sentenze»

«Ora speriamo che Amazon si convinca della legittimità delle nostre richieste – concludono – e si adegui immediatamente alle sentenze, riconoscendo anche gli arretrati spettanti ai lavoratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cividate al Piano
Bergamo
Brescia
Casirate d'Adda
Lavoro
Vertenze
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Politica
Bilancio Statale
Sociale
Questioni sociali (generico)
Pasquale Salvatore
Fabrizio Zanchi
Alberto Citerio
Valentina Ponte
Amazon
Amazon Italia Transport
Fit Cisl
CISL