Amazon perde anche in appello il ricorso sulle festività lavorate

Per la seconda volta in pochi mesi il colosso dell’e-commerce esce sconfitto in tribunale in una vertenza promossa dalla Fit Cisl di Bergamo . I giudici hanno confermato l’obbligo per Amazon Italia Transport di corrispondere l’intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate , ritenute non correttamente retribuite dall’azienda. La Corte ha inoltre condannato la multinazionale al pagamento delle spese legali . La decisione riguarda circa 15mila lavoratori Amazon in tutta Italia .

Fit Cisl: «Una vittoria storica per i lavoratori»

Soddisfazione è stata espressa dalla Fit Cisl. «Una vittoria storica per i lavoratori di Amazon Italia», commentano Pasquale Salvatore, segretario generale della categoria a Bergamo, e Fabrizio Zanch i, delegato sindacale nei centri Amazon di Casirate e Cividate. I due sindacalisti ricordano come il percorso giudiziario sia stato sostenuto dall’Ufficio Vertenze Cisl di Bergamo, con Alberto Citerio, e dall’avvocata Valentina Ponte.