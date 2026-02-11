Burger button
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Badanti, nel bonus cambia il requisito sulla residenza

IL CONTRIBUTO. Stralciata l’obbligatorietà dei 5 anni in Lombardia. La misura sostiene le famiglie con un contratto per l’assistenza familiare.

Marco Conti
Marco Conti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La domanda deve essere presentata online sul sito della Regione Lombardia
La domanda deve essere presentata online sul sito della Regione Lombardia

Con l’abolizione (alla voce «requisiti») della residenza in Lombardia da almeno cinque anni, è stato rilanciato l’avviso regionale riguardante il «Bonus assistenti familiari». La misura si traduce nell’erogazione di un rimborso a fronte delle spese sostenute per le persone comunemente definite «badanti», iscritte in uno o più registri presenti presso gli Ambiti territoriali.

Chi richiede il beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere: la persona assistita, con allegato il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (Isee); oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (l’Isee di riferimento è quello della persona assistita); un familiare, anche non convivente (in questo caso l’Isee di riferimento è quello del familiare); il familiare che ricopre il ruolo di amministratore di sostegno/tutore; un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare (l’Isee di riferimento è quello della persona assistita).

Come accedere al bonus

Per accedere al bonus, l’intestatario del contratto deve possedere i seguenti requisiti: se l’Isee è uguale o inferiore a 25mila euro, il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, è pari a 2.400 euro; se l’Isee è compreso tra i 25mila ed i 35mila euro, il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, si attesta a 2mila euro. Oltre a ciò deve esserci un contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.

Le domande online

Le domande devono essere presentate dai richiedenti obbligatoriamente in forma telematica, tramite la piattaforma regionale «Bandi online» (www.bandi.regione.lombardia.it), accedendo con una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid: per chi ne fosse sprovvisto, lo può richiedere all’indirizzo www.spid.gov.it/richiedi-spid); Carta di identità elettronica (Cie); Carta nazionale/regionale dei servizi (Cns/Crs). Info nella sezione Bandi del sito regionale (www.regione.lombardia.it).

Bergamo
Marco Conti
