Badanti, nel bonus cambia il requisito sulla residenza

Chi richiede il beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere: la persona assistita, con allegato il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (Isee); oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (l’Isee di riferimento è quello della persona assistita); un familiare, anche non convivente (in questo caso l’Isee di riferimento è quello del familiare); il familiare che ricopre il ruolo di amministratore di sostegno/tutore; un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare (l’Isee di riferimento è quello della persona assistita).

Come accedere al bonus

Per accedere al bonus, l’intestatario del contratto deve possedere i seguenti requisiti: se l’Isee è uguale o inferiore a 25mila euro, il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, è pari a 2.400 euro; se l’Isee è compreso tra i 25mila ed i 35mila euro, il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, si attesta a 2mila euro. Oltre a ciò deve esserci un contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.