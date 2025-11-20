Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

Giovani, la laurea non basta: rischio lavoro povero per il 13%

LO STUDIO. Solo un bergamasco su 4 ha un alto titolo di studio e fino ai 34 anni il ritorno salariale è basso. Origo: «Tanti vanno all’estero».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
La festa dei laureati in Città Alta, in una foto d’archivio
La festa dei laureati in Città Alta, in una foto d’archivio

«Questo territorio è giunto in una fase storica nella quale non deve più preoccuparsi solo della “quantità” del lavoro, ma anche della qualità dell’occupazione creata, soprattutto per i giovani». Federica Origo, professoressa ordinaria di Politica economica all’Università di Bergamo, traccia questa conclusione dopo aver illustrato un’ampia serie di dati, all’interno del convegno promosso ieri dall’Inps in Sala Sestini. È il frutto di uno specifico progetto di ricerca avviato da un paio di anni in ateneo per monitorare, sotto il versante occupazionale, la «questione giovanile».

I riscontri, pur in un territorio ricco come questo, raccontano di certi elementi di debolezza strutturale: su tutti il basso «ritorno salariale» della laurea, qui valorizzata meno che altrove.

Prima di arrivare al titolo di studio, però, c’è l’analisi su chi rimane escluso dai circuiti dell’occupazione e della formazione. Nel 2024, ha ricordato Origo, il tasso di Neet – appunto i 15-29enni che né studiano né lavorano – «ha toccato uno dei minimi storici: 8,4% in Bergamasca e 10,1% in Lombardia, col dato provinciale dimezzato rispetto al 2018». Ma chi sono i Neet orobici? «Emergono soprattutto due profili – rileva l’economista -. Ci sono giovani maschi in uscita da famiglie in condizioni socioeconomiche favorevoli: la loro situazione di Neet potrebbe essere una scelta, ad esempio un anno sabbatico dopo il diploma, o un effetto delle fragilità, magari legate a un problema di salute mentale o al disorientamento; sono ragazzi difficili da contattare e che necessitano di un accompagnamento che non si limiti solo alle politiche attive. L’altro gruppo è rappresentato da giovani donne straniere sposate e inattive, una casistica che chiama in causa fattori culturali e fattori di mercato».

Il lavoro povero

«Se i neolaureati non vedono riconosciuto il proprio valore nel mercato del lavoro locale, la prima opzione che considerano è lasciare la regione o il Paese – riflette la docente -. C’è una forte crescita dell’emigrazione, soprattutto nella fascia dei 18-39 anni, in egual misura per maschi e femmine. Questa tendenza, sul lungo periodo, determina una minor crescita economica e una minor innovazione del tessuto produttivo»

Il lavoro povero è una realtà anche a queste latitudini, perché a volte non basta avere un impiego per mantenere un tenore di vita dignitoso. Complessivamente, secondo le stime dell’Unibg, tra i giovani bergamaschi «c’è una minore incidenza del rischio di povertà lavorativa, al 18% contro il 20% di media lombarda». Ma la laurea, prosegue Origo, «sembra avere un minore effetto protettivo rispetto alla media regionale, e qui la quota di laureati a rischio di povertà è al 13%, sopra la media regionale che si ferma al 9%». Che significa? «Se i neolaureati non vedono riconosciuto il proprio valore nel mercato del lavoro locale, la prima opzione che considerano è lasciare la regione o il Paese – riflette la docente -. C’è una forte crescita dell’emigrazione, soprattutto nella fascia dei 18-39 anni, in egual misura per maschi e femmine. Questa tendenza, sul lungo periodo, determina una minor crescita economica e una minor innovazione del tessuto produttivo».

Peraltro, i «working poor» scontano delle conseguenze anche a distanza di anni: chi guadagna poco versa pochi contributi, e quindi la pensione sarà più bassa. Quanto all’autonomia, in terra orobica dopo i trent’anni uno su cinque vive ancora nella famiglia d’origine.

Il «premio» della laurea

Dati alla mano, misurati sul periodo 2021-2023, il centro di ricerca dell’Università di Bergamo su giovani e lavoro ha appunto calcolato il «ritorno salariale» del titolo di studio, inteso come il differenziale (in positivo) di stipendio a seconda del livello d’istruzione.

Considerando l’intera popolazione tra i 15 e i 64 anni, in provincia di Bergamo un diplomato guadagna in media il 17,4% in più di chi s’è fermato alla scuola dell’obbligo, mentre un laureato tocca il +36,5% sempre rispetto alla scuola dell’obbligo, performance sostanzialmente in linea alla media regionale (+16,5% per i diplomati e +37,3% per i laureati). Se tuttavia si prendono a campione solo i 15-34enni, il quadro muta profondamente: in Bergamasca la retribuzione di un diplomato è appena del 3,3% superiore a quella di chi ha la terza media (contro una media lombarda del +9,2%), quella di un laureato è più alta del 18,5% (ma la media lombarda è del 25,2%). Peraltro, in Bergamasca la laurea è ancora poco diffusa: appena un giovane su quattro ha un titolo di studio terziario, un’incidenza decisamente inferiore al trend italiano (30,9%) ed europeo (44,1%).

Considerando l’intera popolazione tra i 15 e i 64 anni, in provincia di Bergamo un diplomato guadagna in media il 17,4% in più di chi s’è fermato alla scuola dell’obbligo, mentre un laureato tocca il +36,5% sempre rispetto alla scuola dell’obbligo, performance sostanzialmente in linea alla media regionale

«Sembra un paradosso», rimarca Origo, «perché i nostri laureati magistrali impiegano meno di tre mesi a trovare una mansione e a 5 anni dalla laurea il tasso di occupazione è molto elevato, al 91%». Che fare? «Si potrebbe aprire a livello provinciale – è la proposta di Origo – un tavolo che ragioni sulla qualità del lavoro, giungendo a una definizione condivisa e pensando ad azioni comuni sul tema».

