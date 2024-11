In Val di Scalve boom di bar e locali, Clusone conquista con i suoi negozi. Isola a rischio desertificazione

La maggior concentrazione di negozi? In città, a Bergamo, e Treviglio. Tengono bene Clusone e il Basso Sebino anche grazie al turismo. Il territorio più a rischio desertificazione delle attività commerciali? L’Isola. Primato a sorpresa per la Val di Scalve invece come presenza di bar e attività ricreative. E sui locali pubblici spicca per numeri anche San Pellegrino.

La mappatura di Confcommercio

Confcommercio Bergamo presenta il primo lavoro di mappatura della tenuta del commercio, sulla base di tre indicatori: vivibilità (numero totale di esercizi ogni mille abitanti), vivacità (numero di pubblici esercizi ogni mille abitanti) e prossimità (numero di esercizi commerciali di prodotti alimentari ogni mille abitanti). L’indagine fa il punto su tutto il territorio, con suddivisione per aree geografiche e bacini di riferimento (Elaborazione Confcommercio Bergamo su dati ISTAT e Camera di Commercio, al I semestre 2024). Tra le zone indagate: la città e il suo hinterland, i centri sopra i 20.000 abitanti e i loro bacini di riferimento, le valli con le aree pedemontane, i fondovalle e le cime, zone turistiche e meno turistiche, le valli principali (Seriana e Brembana), le valli minori (Imagna, Brembilla, Taleggio, Scalve), il Basso e l’Alto Sebino, l’Isola verso Lecco e Milano, la Val Calepio e la Val Cavallina, la pianura centrale, quella orientale verso Cremona e Brescia e quella occidentale ancora verso Milano.

In un contesto in cui gli ecosistemi commerciali sono molto più complessi rispetto a qualche decennio fa - tra una maggiore mobilità che ha accentuato gli spostamenti per lo shopping e il commercio elettronico che ormai raggiunge ogni località, anche remota - è importante monitorare la tenuta dei territori e di ogni singolo centro storico, rapportato a chi li vive e vi risiede. L’equilibrio di sostenibilità dei negozi è basato sul bacino di utenza, sulla raggiungibilità e sull’accessibilità del negozio stesso. E se il turismo aiuta i territori, in particolare quelli montani e lacustri, a mantenere la rete commerciale, la presenza massiccia di offerta esterna ai centri storici erode il tessuto storico commerciale.

Bergamo e Treviglio, pieno di negozi

La città e il comune di Treviglio mantengono una concentrazione di negozi molto più alta e continuano a rappresentare un richiamo commerciale per lavoratori, studenti e consumatori residenti anche in altre aree. La città di Bergamo con 33,7 negozi ogni 1.000 abitanti ha una densità doppia rispetto agli altri centri della provincia sopra i 20.000 abitanti. A presentare l’indice più basso tra i centri principali – probabilmente per l’immediata vicinanza alla città- è Seriate che, nonostante i 25.560 residenti presenta 14,7 attività ogni 1000 abitanti. Meglio, tra i comuni più grandi, Romano di Lombardia, con 346 attività per 20.755 residenti, 16,7 ogni 1000 abitanti; anche Caravaggio ha più di 16 negozi (16,1) per i 16.338 residenti.

Nel territori si evidenziano, grazie al turismo, la forza di Clusone e del suo circondario e il Basso Sebino, da Castelli Calepio fino a Sarnico. In montagna non mancano le criticità, nel territorio del distretto commerciale «Asta del Serio» ( Villa d’Ogna, Ardesio e Valbondione) e in pianura, il distretto di «Lexena» (Bonate Sopra, Bonate Sotto e Presezzo) e l’area afferente al distretto «Borghi e tradizioni della Bassa» ( Cividate al Piano, Palosco, Martinengo, Mornico al Serio) e il distretto del commercio «Castelli e fontanili della bassa» (Bariano, Castel Rozzone, Cologno al Serio, Fornovo San Giovanni, Lurano, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Spirano e Urgnano).

Tengono come tessuto commerciale, pur con bacini modesti e quindi con grande resilienza la Valle di Scalve e il distretto «Fontium e Mercatorum» che comprende la Val Brembana e l’Altopiano di Selvino e la Val Serina (con San Pellegrino Terme capofila, Algua, Aviatico, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Isola di Fronda, Lenna, Moio de’ Calvi, Oltre il Colle, Roncobello, San Giovanni Bianco, Selvino e Serina), grazie al turismo e alla distanza dagli altri territori.

Isola a rischio desertificazione

Venendo all’indice di prossimità, ossia al numero di negozi alimentari ogni 1.000 abitanti, è ancora la città ad avere l’indice più alto pari a 3, un dato ancora molto vicino a quello di Treviglio, dove si attesta a 2,5. In questo aspetto tiene l’indice di Romano di Lombardia a 2,6 ( con 55 alimentari per 20.755 abitanti) e anche quello di Seriate, a 2,3 (58 alimentari per 25.560 abitanti). Il dato più basso, tra i centri maggiori, è quello di Caravaggio, con 2 negozi ogni 1.000 abitanti (33 negozi per 16.338 residenti).

In montagna sono forti le aree con maggiore distanza dalle grandi aree commerciali e grande distribuzione organizzata: la porta della Val Brembana (con Zogno Sedrina e la Val Brembilla), con un indice superiore a quello della città, con 3,8 alimentari ogni 1.000 abitanti (45 insegne per 11.872 residenti); bene il distretto «Fontium et mercatorum» che comprende la Val Brembana e l’Altopiano di Selvino e la Val Serina (con San Pellegrino Terme capofila, Algua, Aviatico, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Isola di Fronda, Lenna, Moio de’ Calvi, Oltre il Colle, Roncobello, San Giovanni Bianco, Selvino e Serina), con un indice a 3,7 (77 negozi per 20.828 residenti). Tiene anche la Valle di Scalve, dove i consumatori conservano ancora l’abitudine dell’acquisto nei negozi tradizionali e un po’ di turismo supporta ancora la tenuta dei negozi alimentari: l’indice è a 5, con ben 20 attività per 3.999 abitanti. Deboli per la spesa di tutti i giorni è l’ «Asta del Serio» ( Villa d’Ogna, Ardesio e Valbondione), con 1,4 negozi ogni 1.000 abitanti. A rischio di desertificazione di market e punti vendita alimentari è tutta l’Isola bergamasca, sia nel distretto che comprende Sotto il Monte e Calusco, sia nella vasta area «Ville e torri dell’isola» (che comprende Ponte San Pietro, Brembate Sopra fino a Terno d’Isola) e nel distretto dei «Colli del Brembo» (da Curno ad Almé) e il mega distretto di Dalmine dove la presenza di gdo è massiccia. Proprio in questa grande area intorno alla città c’è il rischio di una forte desertificazione commerciale nei centri storici dei singoli comuni. Nel dettaglio, Dalmine ha 1,4 alimentari ogni 1.000 abitanti.

La vivacità della Val di Scalve