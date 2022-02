La Brevi verso il fallimento: l’offerta dei cinesi non arriva

La motivazione degli imprenditori cinesi, in qualche modo, è già una sentenza. Il business dei prodotti per il mondo dell’infanzia non è più sostenibile, almeno in Italia. È con questa spiegazione che la Transtek Automotive Products Co. si è chiamata fuori dalla vicenda della Brevi Milano: già cliente dell’azienda di Telgate, a gennaio aveva presentato un’offerta non vincolante di acquisto nei confronti della società bergamasca, ma, fatti gli approfondimenti del caso, ha poi deciso di fare dietrofront. E così, ora, il destino della Brevi Milano sembra inesorabile: alla prima camera di consiglio - forse già oggi - il Tribunale di Bergamo dovrebbe dichiarare il fallimento dell’azienda, che il 6 dicembre aveva presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio a seguito di un concordato preventivo omologato ad aprile. La prosecuzione dell’attività sembra una strada non percorribile e il timore è che si profili uno «spezzatino».

L’azienda cinese non è stata l’unica a manifestare interesse per la Brevi Milano: anche la bergamasca Foppapedretti si è fatta avanti, perché «interessata a rilevare l’attività e ad assumere una parte dei dipendenti», come conferma il presidente Luciano Bonetti. Che aggiunge: «Non c’è stato il tempo per fare le analisi necessarie e alcuni numeri sulle marginalità ci hanno spaventato». La Foppapedretti è legata anche da un vincolo di parentela con la famiglia Brevi: il fondatore Ezio Foppa Pedretti, infatti, nel 1955 sposava Bianca Brevi. Bonetti conclude con un auspicio: «Cercheremo di assumere qualche persona, perché il momento è difficile».