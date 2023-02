Le imprese giovanili e la frenata del 2022: mai state così poche

Si ferma a 7.423 il conto delle imprese giovanili bergamasche attive, il 9% del totale delle imprese iscritte alla Camera di commercio. Il numero è in calo del 2,5% rispetto all’anno precedente, ma ciò che salta all’occhio, nel dettagliato report sulle imprese giovanili redatto dall’ente camerale, è il trend negativo che caratterizza il decennio che va dal 2013 al 2022. Dieci anni in cui il calo è stato costante, attestabile a circa 2,2 punti percentuali ogni anno, con un’unica eccezione di ripresa da segnalare nel 2021, quando però a pesare c’erano alcune misure legate alla pandemia, non ultimo il congelamento delle cessazioni.