L’export in picchiata, Bergamo s’interroga: «Pesa la geopolitica»

Il calo delle esportazioni bergamasche nel primo trimestre 2024 non è dovuto a una perdita di competitività delle imprese del territorio, quanto a un complesso mix di ragioni che riguardano soprattutto la geopolitica internazionale, la debolezza dell’economia tedesca, le scelte protezionistiche degli Stati Uniti e quelle legate alla transizione verde, imprescindibile ma impattante.

Gli imprenditori spiegano così l’arretramento delle vendite di quasi il 6% fra gennaio e marzo rispetto allo stesso periodo 2023, con settori trainanti del manifatturiero provinciale che hanno registrato variazioni percentuali negative a due cifre, come metalli di base (-13%) e tessile e abbigliamento (-10%). La frenata, per il terzo trimestre consecutivo, è stata significativa anche per l’export di macchinari e di gomma e materie plastiche (in entrambi i casi -7,8%), mentre è stata più contenuta per gli apparecchi elettrici (-4,8%) e i prodotti chimici (-2,9%). Solo i mezzi di trasporto (+1,6%) e gli alimentari (+1,7%) hanno il segno positivo.

Da un lato i conflitti in Ucraina e a Gaza stanno condizionando il commercio internazionale, già rallentato dalle rotte da e verso l’Asia alternative al Mar Rosso, dove i ribelli Houthi continuano a dare filo da torcere; dall’altro la Germania accenna una ripresa che non riesce ad avere effetti visibili sulle esportazioni bergamasche, così legate al mercato tedesco, dove nel primo trimestre 2024 hanno perso oltre l’8% su base annua. Ma non aiuta neppure l’Inflaction Reduction Act da 370 miliardi di dollari lanciato dall’amministrazione Biden nel 2022 per spingere il «made in America»: nel primo trimestre le vendite verso gli Stati Uniti, che comunque restano il terzo mercato di destinazione del manifatturiero orobico, sono scese del 5,4%.

Silvio Dorati: «Previsto un assestamento»

Silvio Dorati, presidente Gruppo Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo «La situazione generale di incertezza, i conflitti, le tensioni in Medio Oriente, la difficoltà della Germania, così come di altri Paesi nel mondo, creano una instabilità diffusa che ha portato il nostro settore a non performare come nella prima parte del 2023 - ammette Silvio Dorati, presidente del Gruppo Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo -. Le previsioni, però, sono per una situazione di sostanziale assestamento».

Per Alberto Paccanelli, presidente uscente di Euratex, l’organizzazione europea del tessile e dell’abbigliamento, «non siamo di fronte a una perdita di competitività delle imprese, ma del raffreddamento a livello mondiale della domanda, che nel nostro settore riguarda in particolare l’alta gamma, e che rischia di calare ulteriormente, come solitamente succede, entrando nei mesi caldi delle elezioni americane».

Agostino Piccinali: «Non aiutano le norme fiscali»

Agostino Piccinali, presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo Agostino Piccinali, presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo, invece punta il dito contro «la normativa fiscale italiana, complicata e sempre provvisoria, che non aiuta le imprese: anche quando importiamo componenti c’è sempre incertezza sull’aliquota doganale, con il rischio di incorrere in sanzioni o di dover affrontare lunghi contenziosi».

Al netto delle tensioni internazionali, secondo Piccinali «non dobbiamo dimenticare che l’economia è ciclica, perciò dopo una fase di crescita è logico che arrivi una frenata. La stessa Cina comincia a registrare un rallentamento, mentre in Europa pesano i tassi d’interesse decisi dalla Bce, ancora alti nonostante il recente taglio di un quarto di punto».