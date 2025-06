Metalmeccanici, in 5mila manifestano a Bergamo per il contratto -Foto/Video

Sciopero dei metalmeccanici a Bergamo per il rinnovo del contratto scaduto da oltre un anno. Cinque mila tute blu si sono date appuntamento in città da tutta la Lombardia per la manifestazione che dalle 10 di venerdì 20 giugno sta percorrendo le vie del centro partendo dalla stazione ferroviaria per raggiungere Piazza Vittorio Veneto.