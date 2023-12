Pensionati bergamaschi arriva la tredicesima. Il totale è 463 milioni

È un tesoretto tradizionale e atteso, specie in tempi d’inflazione e prezzi alle stelle. Dicembre è il mese delle tredicesime, e da ieri i primi a incassarle sono stati i pensionati. La stanno ricevendo in questi giorni quasi 290mila bergamaschi in quiescenza (287.093 secondo le stime della Cgia di Mestre, che ha rielaborato i dati forniti dall’Inps), per un importo medio che si aggira sui 1.614 euro lordi a testa: così, complessivamente sui conti correnti dei pensionati della provincia bergamasca sarà accreditato un gruzzolo pari a circa 463 milioni di euro. Nel corso del mese poi si aggiungeranno anche le tredicesime dei lavoratori dipendenti: in totale, secondo i dati della Cgia di Mestre, saranno in tutto più di 680mila i bergamaschi che beneficeranno della tredicesima (la Cgia ne stima 682.485, entrando nel dettaglio: i 287.093 pensionati e 395.392 dipendenti). Tenendo conto delle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti bergamaschi (che si attestano a 1.943 euro lordi mensili nel privato e 2.398 euro lordi mensili nel pubblico, stando agli ultimi dati dell’Inps), il volume delle loro tredicesime raggiungerà i 787 milioni di euro: sommati ai 463 milioni dei pensionati, le tredicesime in Bergamasca valgono sostanzialmente un miliardo e 250 milioni di euro lordi. Bergamo è l’ottava provincia d’Italia per numero di beneficiari complessivi, dopo Milano (2,9 milioni), Roma (2,6 milioni), Torino (quasi 1,4 milioni), Napoli (più di 1,3 milioni), Bari (851mila), Brescia (766mila) e Bologna (710mila).