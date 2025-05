Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri”

Dal prossimo 16 giugno, la provincia di Bergamo si avvarrà di 42 nuove figure all’interno della rete di Poste Italiane. In base all’accordo dello scorso anno, firmato da tutte le sigle sindacali del comparto, saranno infatti assunti 42 giovani che andranno a costituire la nuova “Rete Corriere”, con l’obiettivo di rimodulare l’offerta del recapito in base alle nuove richieste derivanti dalla crescita esponenziale dell’ e-commerce e dal calo vertiginoso della posta tradizionale, ormai in declino.