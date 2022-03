La guerra in Ucraina? Sarà lunga e terribile

La giornata di ieri è stata quella della presa di coscienza. Il momento, cioè, in cui ci siamo resi davvero conto che la tragedia ucraina sarà lunga e sarà terribile. Per giorni ci siamo illusi del contrario. Per esempio, abbiamo parlato di una «guerra lampo» di Vladimir Putin clamorosamente fallita per merito della resistenza degli ucraini e a causa dell’approssimazione e della sudditanza al capo che siamo soliti attribuire agli apparati dello Stato russo. Ma quando, nella storia, gli eserciti russi hanno condotto guerre lampo? E infatti, lentamente o no, i russi avanzano, investono sempre nuove città, se trovano ostacoli li spianano a suon di missili e bombe. E puntano alle strutture fondamentali dell’Ucraina, porti, industrie, centrali nucleari, snodi ferroviari.