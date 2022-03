Quei missili un messaggio agli Usa e all’Europa

La prima è che con questo lancio di missili la Russia ha segnalato di non essere affatto disposta a cedere e, anzi, di poter arrivare ancora più lontano con i colpi e le incursioni. Nelle intenzioni del Cremlino, insomma, nessuno in Ucraina deve sentirsi al sicuro rispetto a una «operazione militare» (questa la dizione ufficiale in Russia) che sarà lenta e macchinosa, come si dice da noi, ma che intanto non conosce sosta.