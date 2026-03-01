Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Domenica 01 Marzo 2026

Attacco in Iran, è caos nei cieli. Stop ai voli: bergamaschi a terra

TRASPORTI. In 10 bloccati in India, in campo Sorte: primi rientri forse lunedì. Anche a Orio ricadute verso il Medio Oriente. Sanga: «Situazione delicata».

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il gruppo di bergamaschi bloccati in aeroporto da ieri a Bangalore
Il gruppo di bergamaschi bloccati in aeroporto da ieri a Bangalore

Caos sabato nei cieli, per l’improvviso attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Disagi anche per molti bergamaschi che erano in viaggio, con una situazione che resta incerta anche per i prossimi giorni.

Alle 4 di mattina si sarebbero dovuti imbarcare sul volo che li avrebbe riportati a casa dall’India, passando per Dubai. Ma i fatti in Medio Oriente hanno spinto la compagnia Emirates a cancellare volo e coincidenza. Così dieci bergamaschi si trovano bloccati a Bangalore, senza sapere quando potranno tornare a casa dopo una vacanza di una decina di giorni. Sabato a tarda ora si è saputo che un primo gruppo di quattro persone potrebbe rientrare con un volo lunedì, altre quattro martedì, mentre per altre due si stava ancora cercando una soluzione.

«Per questa notte la compagnia aerea ci ospita in albergo, ma non sappiamo quando potremo imbarcarci – spiegano – perché qui per tutte le destinazioni i voli sono fermi e dunque anche ipotizzare di raggiungere altri Stati diversi dagli Emirati e rientrare da lì in Italia sembra al momento non praticabile. L’aeroporto è pieno di passeggeri fermi e in attesa di comunicazioni. Grazie anche all’interessamento del deputato Alessandro Sorte, siamo in contatto con il consolato italiano, che si trova proprio qui a Bangalore».

La mappa dei voli in tempo reale sabato, con il vuoto di rotte nella zona del medioriente e dell’Iran
La mappa dei voli in tempo reale sabato, con il vuoto di rotte nella zona del medioriente e dell’Iran

I voli cancellati a Orio al Serio

Da Bangalore i bergamaschi avrebbero dovuto raggiungere Dubai e dagli Emirati tornare a Malpensa: ma lo spazio aereo a Dubai, uno degli snodi più importanti del mondo, è praticamente chiuso, così come le principali rotte aeree sono da sabato deviate proprio per evitare il Medio Oriente. Zona del mondo che è collegata anche con l’aeroporto di Orio al Serio grazie ad alcuni voli che hanno avuto ripercussioni per quanto sta accadendo: nello specifico, il volo operato da «Fly Dubai» è arrivato in mattinata da Dubai e non è rientrato la sera, com’era invece inizialmente previsto, così come il volo Israir da Tel Aviv (arrivato e non ripartito), mentre il volo da Amman di Ryanair è stato cancellato in andata e ritorno. Cancellati, anche i voli da e per Sharjah, sempre negli Emirati.

I voli cancellati domenica

Nella giornata di domenica 1° marzo nell’aeroporto di Orio sono stati cancellati due voli giornalieri Fly Dubai da e per Dubai e il volo di Air Arabia per l’aeroporto di Sharjah (sempre nell’area di Dubai).

Verosimilmente anche oggi accadrà lo stesso per le stesse destinazioni e non è possibile sapere, spiegano da Orio, quando la situazione si normalizzerà, dipendendo dagli scenari internazionali. «La situazione è certamente molto delicata per le vicende legate a questi interventi bellici – spiega il presidente di Sacbo Giovanni Sanga –: noi teniamo costantemente monitorata la situazione anche delle compagnie e seguiamo le loro indicazioni per cercare di avvisare e far presente ai passeggeri nel migliore dei modi possibili l’eventuale cancellazione di voli. È chiaro che, vista la situazione, dobbiamo tutti prestare un supplemento di attenzione».

Le agenzie di viaggio

Sul chi va là anche le agenzie viaggio di Bergamo. «Alcuni nostri clienti si erano presentati in aeroporto e sono stati mandati a casa: tre, in particolare, erano già sul volo, e sono stati fatti scendere – racconta Marco Garini, direttore di Ovet Viaggi –. Di gruppo attualmente all’estero in quelle zone per fortuna non ne abbiamo. Era prevista in settimana una partenza di una quarantina di bergamaschi per la Giordania, ma hanno rinunciato. È un periodo delicato perché è la partenza della stagione e non sappiamo come la situazione si evolverà». Francesco Del Vecchio, di Viaggi Lorandi, aggiunge: «Per fortuna tutti i nostri clienti sono già rientrati dal Medio Oriente. Un passeggero diretto in Vietnam con Qatar Airways è bloccato a Roma senza poter partire anche con compagnie diverse: stiamo tenendo monitorata la situazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Trasporti
Fabio Conti
Giovanni Sanga
Marco Garini
Francesco Del Vecchio
Emirates
Sacbo
Ovet Viaggi
Ryanair