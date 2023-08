Investe un motociclista a Curno e scappa: si è consegnato il pirata della strada

Si è consegnato alle Forze dell’ordine l’automobilista che martedì sera ha investito un motociclista a Curno dandosi poi alla fuga . L’impatto tra l’auto e la moto è avvenuto l’8 agosto lungo la statale Briantea: il motociclista, un 34enne, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo . L’automobilista non si è fermato dopo l’urto, non ha prestato soccorso o avvisato i numeri di emergenza.

Il veicolo, chiuso a chiave, presentava l’assenza dello specchietto laterale destro e degli ingenti danni sulla fiancata destra, tali da coincidere con i resti ritrovati sul luogo del sinistro dagli operatori di Polizia intervenuti per i rilievi. Il veicolo veniva sequestrato e collocato presso un’autofficina per ulteriori rilievi scientifici portando all’identificazione del conducente, persona diversa dal proprietario del veicolo.

La notte scorsa il conducente del veicolo, straniero e in regola con il permesso di soggiorno, capendo di essere stato individuato, è ritornato sul luogo dell’incidente e ha fermato una pattuglia delle Forze dell’ordine per consegnarsi spontaneamente. L’uomo è indagato in stato di libertà per i reati di lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente con omissione di soccorso e la notifica delle numerose violazioni amministrative del Codice della Strada.