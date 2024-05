Morta nello schianto di Treviolo, venerdì i funerali di Silvia

Si svolgeranno venerdì 31 maggio alle 14, a Rancio, rione di Lecco, i funerali di Silvia Brambilla, la giovane di 26 anni scomparsa in un incidente stradale nella mattinata di martedì 29, sull’Asse Interurbano, all’altezza dello svincolo per Dalmine. La ragazza viveva nel rione lecchese della Bonacina. Aveva frequentato il liceo linguistico studiando inglese, spagnolo e tedesco, con un’esperienza anche negli Stati Uniti. Poi gli studi universitari a Bergamo: prima la laurea triennale in Scienze della comunicazione e dell’informazione e poi la magistrale in Informazione, editoria e giornalismo.

L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino sull’Asse Interurbano, all’altezza dello svincolo per Dalmine: il padre di Silvia, Massimo Brambilla, 57 anni, stava viaggiando sulla sua Audi Q3 in prima corsia. Si è trovato davanti il camion carico di ghiaia fermo in panne, con le quattro frecce accese e preceduto dal triangolo segnaletico. Era lì da circa mezz’ora e il camionista, un ragazzo di 25 anni, aveva chiamato l’assicurazione per farsi mandare il carro attrezzi per recuperarlo. Al momento dell’impatto era all’interno della cabina di guida.

La dinamica dell’incidente