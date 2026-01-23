Parco del Serio, pusher spariti (per ora) e interventi di sistemazione delle aree verdi

Sembra un altro parco. Dopo la pubblicazione della nostra inchiesta sullo spaccio di cocaina ed eroina nell’area del Parco del Serio compresa tra i territori di Grassobbio, Zanica e Urgnano, e dopo il conseguente blitz dei carabinieri (che aveva portato anche a un arresto per spaccio), negli ultimi giorni sembrano essere completamente spariti dalla zona verde gli spacciatori. Nei vialetti della vasta area si incontrano soltanto i frequentatori abituali, intenti a fare jogging o girare in bicicletta lungo i sentieri. «Speriamo duri», ammette uno di loro. «Da qualche giorno non si vedono più facce sospette – aggiunge – ed è sicuramente un bene».

Fino a ventimila euro al giorno dal «giro»

Qualche traccia residuale della loro presenza nel recente passato c’è ancora: come una bicicletta abbandonata (era il principale mezzo con cui i pusher si spostavano) e un giubbotto anch’esso lasciato in mezzo a un prato. Dall’inchiesta che avevamo pubblicato nelle scorse settimane era emerso – grazie alla testimonianza di un ex frequentatore assiduo della zona – un giro di spaccio che fruttava anche fino a ventimila euro ogni giorno al capo dei pusher, un marocchino che coordinava quattro connazionali. Sempre le stesse facce, anche secondo chi qui è di casa, ma non certo per andare a comprare la droga, purtroppo la cocaina e l’eroina tra le più diffuse.

Via gli arbusti e sistemate le recinzioni

«Quando vediamo qualcosa che non va, avvisiamo il 112» Nel contempo nei giorni scorsi anche la proprietà della cava di Capannelle ha provveduto a effettuare alcuni lavori di sistemazione delle aree verdi, con la rimozione di alcuni arbusti – nei quali spesso di nascondevano proprio i pusher – e nella sistemazione della recinzione perimetrale dell’area di escavazione. «In realtà sono attività che svolgiamo regolarmente – spiegano alla cava – per la manutenzione dell’area. Quando vediamo qualcosa che non va, facciamo il nostro dovere di cittadini e avvisiamo il 112».

Nelle vicinanze la nuova «piazza»?