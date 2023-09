Telefonate notturne e lettere di insulti: nei guai per molestie

La signora, oggi 84enne, che viveva con il marito malato , aveva annotato tutte le telefonate ricevute da «un numero privato», arrivando infine a «togliere la linea fissa», ha ricordato in aula nel processo in cui si è costituita parte civile con l’avvocato Cristina Pizzocaro.

Alla sbarra c’è la nipote (figlia di un fratello dell’anziana), assistita dall’avvocato Alessandro Bresmes. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la nipote sarebbe l’autrice delle telefonate (risponde di molestie), così come dei messaggi sul cellulare e delle lettere ricevute dall’anziana. Quest’ultima era definita «avida», oppure le venivano scritte frasi del tipo: «Sono andata in cimitero, e tutti dicevano che sei la maga Circe». Ma anche: «Ricorda il settimo comandamento: non rubare», e «Dammi i soldi che mi spettano», ha riportato l’anziana in aula. La nipote, che nega la ricostruzione dell’accusa che la indica come l’autrice di questi gesti, si è opposta al decreto penale di condanna per il quale avrebbe dovuto solo pagare 200 euro, decidendo di difendersi nel merito.