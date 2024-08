A Bergamo si ricorda Sharon, ci sono anche il compagno e il fratello della 33enne

«Nei giorni scorsi a Terno d’Isola è stata uccisa a coltellate una giovane donna, Sharon Verzeni – spiegano in una nota gli organizzatori –. Anche noi siamo scossi per questo fatto, su cui ancora c’è molto da capire, come chi l’ha uccisa e perché, posto che non esiste un motivo che giustifichi un’uccisione. Non ci azzardiamo a definire femminicidio questo brutale assassinio, perché la parola femminicidio non indica la persona che è stata uccisa, ma la ragione. Femminicidio significa uccidere una donna in quanto donna, con l’obiettivo di perpetuarne la subordinazione e annientarne identità e libertà. Aspettiamo di sapere di più sull’uccisione di Sharon Verzeni ed esprimiamo la nostra vicinanza ai suoi affetti. Ci spingiamo però a dire che, se risulterà essere un femminicidio, in qualche modo potremo dire “lo sapevamo già” – prosegue la nota della Rete antiviolenza –, perché, ancora oggi, per le donne è pericoloso girare da sole per strada e ancora troppo spesso a togliere la vita è la violenza maschile. E già questa è un’ingiustizia, una limitazione della libertà e quindi una forma di violenza di genere, di cui la società dovrebbe farsi carico e prendersi cura».