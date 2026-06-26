Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»

Si è aperta con un’invocazione alla pace la quarta giornata del pellegrinaggio diocesano in Turchia, presieduto dal Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi e proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet. Nella mattinata di venerdì 26 giugno i 220 pellegrini sulle orme dei primi cristiani hanno condiviso l’intensa celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria presso la Nunziatura apostolica nella capitale Ankara. Qui, ricordando l’esperienza in Turchia come Delegato apostolico del bergamasco monsignor Angelo Giuseppe Roncalli (1935-1944), futuro Papa Giovanni XXIII, il Vescovo ha spiegato che la pace si costruisce mettendo in movimento il cuore, rifiutando la logica della vendetta e scegliendo ogni giorno il Vangelo.

Un gruppo di pellegrini durante la visita in Cappadocia

«Portiamo via l’odio dal cuore, affinché non diventi il criterio con cui guardare il mondo» «Le ragioni della guerra e della violenza le conosciamo fin troppo bene e non hanno bisogno di approfondimenti. Noi desideriamo la pace. La domanda è: come la costruiamo?». Richiamando il magistero di Papa Leone, il Vescovo ha invitato a «non rassegnarsi all’impotenza» e a «non lasciarsi contagiare dalla violenza», ma a partire «da pensieri, ragioni e sentimenti» capaci di orientare le scelte quotidiane. «Il perdono - ha ribadito il Vescovo - è sorgente di pace. Portiamo via l’odio dal cuore, affinché non diventi il criterio con cui guardare il mondo».

Visita al museo delle antichità ad Ankara Durante la Messa con il Vescovo

La sentita Messa per la pace è stata concelebrata da monsignor Michelangelo Finazzi, monsignor Mario Carminati, monsignor Giampietro Masseroli, monsignor Pasquale Pezzoli, don Luca Della Giovanna, don Daniele Belotti, don Carlo Lazzarini, don Egidio Todeschini e don Ugo Patti. Proprio don Della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi, ha ricordato come monsignor Roncalli abbia contribuito a salvare migliaia di ebrei in fuga dalla persecuzione nazista, durante la Seconda guerra mondiale, grazie alla collaborazione dell’ambasciatore tedesco Franz von Papen, fornendo certificati per il passaggio in Turchia fino alla Terra Santa: «Sono germogli di pace dove l’odio non ha avuto il sopravvento».