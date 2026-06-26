Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 26 Giugno 2026

Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»

QUARTO GIORNO. Il Vescovo durante il pellegrinaggio ha celebrato la Messa nella Nunziatura apostolica: «Il perdono è sorgente di pace, non lasciamoci contagiare dalla violenza». È stato ricordato il contributo di Papa Giovanni XXIII nel salvare migliaia di ebrei. Lasciata la capitale, primi assaggi di Cappadocia, tra laghi salati, scenari mozzafiato e città sotterranee.

Lettura 1 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»
La Messa con il Vescovo ad Ankara

Ankara

Si è aperta con un’invocazione alla pace la quarta giornata del pellegrinaggio diocesano in Turchia, presieduto dal Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi e proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet. Nella mattinata di venerdì 26 giugno i 220 pellegrini sulle orme dei primi cristiani hanno condiviso l’intensa celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria presso la Nunziatura apostolica nella capitale Ankara. Qui, ricordando l’esperienza in Turchia come Delegato apostolico del bergamasco monsignor Angelo Giuseppe Roncalli (1935-1944), futuro Papa Giovanni XXIII, il Vescovo ha spiegato che la pace si costruisce mettendo in movimento il cuore, rifiutando la logica della vendetta e scegliendo ogni giorno il Vangelo.

Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»
Un gruppo di pellegrini durante la visita in Cappadocia

«Portiamo via l’odio dal cuore, affinché non diventi il criterio con cui guardare il mondo»

«Le ragioni della guerra e della violenza le conosciamo fin troppo bene e non hanno bisogno di approfondimenti. Noi desideriamo la pace. La domanda è: come la costruiamo?». Richiamando il magistero di Papa Leone, il Vescovo ha invitato a «non rassegnarsi all’impotenza» e a «non lasciarsi contagiare dalla violenza», ma a partire «da pensieri, ragioni e sentimenti» capaci di orientare le scelte quotidiane. «Il perdono - ha ribadito il Vescovo - è sorgente di pace. Portiamo via l’odio dal cuore, affinché non diventi il criterio con cui guardare il mondo».

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche
Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»
Visita al museo delle antichità ad Ankara
Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»
Durante la Messa con il Vescovo

La sentita Messa per la pace è stata concelebrata da monsignor Michelangelo Finazzi, monsignor Mario Carminati, monsignor Giampietro Masseroli, monsignor Pasquale Pezzoli, don Luca Della Giovanna, don Daniele Belotti, don Carlo Lazzarini, don Egidio Todeschini e don Ugo Patti. Proprio don Della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi, ha ricordato come monsignor Roncalli abbia contribuito a salvare migliaia di ebrei in fuga dalla persecuzione nazista, durante la Seconda guerra mondiale, grazie alla collaborazione dell’ambasciatore tedesco Franz von Papen, fornendo certificati per il passaggio in Turchia fino alla Terra Santa: «Sono germogli di pace dove l’odio non ha avuto il sopravvento».

Ad Ankara 220 pellegrini bergamaschi in preghiera per la pace: «Togliamo l’odio dal nostro cuore»
Lo spettacolo dei laghi salati

Successivamente i pellegrini hanno visitato il museo delle antichità anatoliche, con una straordinaria raccolta con pezzi di grande valore storico. La giornata è stata una tappa di avvicinamento alla suggestiva regione della Cappadocia, con un primo sguardo panoramico sull’area, tra laghi salati, paesaggi mozzafiato e città sotterranee. «Stiamo vedendo posti bellissimi, che riempiono gli occhi ed il cuore, così come le riflessioni del nostro Vescovo stanno arricchendo di significato questo pellegrinaggio», testimoniano alcuni pellegrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondo
Ankara
Bergamo
Cappadocia
Turchia
Cattolico Romana
Chiese Cristiane
Leader religiosi
Religioni, Fedi
Salvataggio
Disastri, Incidenti
Luca Della Giovanna
Angelo Giuseppe Roncalli
Mario Carminati
Giampietro Masseroli
michelangelo finazzi
Francesco Beschi