Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio: denunciato un 19enne

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio, su un autobus della Linea 1 di Atb diretto all’aeroporto di Orio al Serio . Durante un normale controllo dei titoli di viaggio, un controllore è stato insultato e poi aggredito fisicamente da un passeggero. L’episodio è avvenuto a bordo del mezzo quando quattro controllori sono saliti per le verifiche di routine. Uno di loro si è avvicinato a un ragazzo italiano di 19 anni residente in centro , seduto nella parte posteriore dell’autobus, che ha reagito con insulti e intimazioni ad allontanarsi, passando poi all’aggressione.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Il personale Atb è intervenuto immediatamente, allertando l’Esercito presente in Stazione Autolinee e il numero di emergenza 112. La Polizia, giunta sul posto, ha identificato il giovane e lo ha sanzionato per mancanza del titolo di viaggio. Il ragazzo era già noto all’azienda per precedenti violazioni e Atb procederà ora con una denuncia formale. Il controllore aggredito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le cure del caso e gli è stata data una settimana di prognosi per la spinta subita. A margine dell’evento, Atb ha ribadito il proprio impegno per garantire sicurezza e qualità del servizio.