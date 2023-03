Alzano, la chiusura del Pronto soccorso sparita dall’inchiesta Covid

Il tema su cui più si era dibattuto – chiudere? riaprire? chi diede l’ordine? – è sparito dall’inchiesta. Il pronto soccorso dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano, che quella domenica 23 febbraio 2020 fu chiuso e poi riaperto nel giro di poche ore, divenne motivo di contesa, anche feroce nel rimpallo di competenze, su giornali e in trasmissioni tv . Ma nelle 35 pagine della chiusura indagini che giovedì 2 marzo la Procura di Bergamo ha notificato ai 17 indagati (ce ne sono almeno altri 5, ma le loro posizioni sono state stralciate), non c’è traccia. Perché, indagando, il pool di pm ha scoperto che non era l’origine di tutti i contagi nella Bergamasca, ma che esistevano altri focolai e che, soprattutto, all’interno della struttura ospedaliera seriana c’era già un centinaio di infetti quando si scoprì il primo paziente positivo , come stabilisce la consulenza che il microbiologo Andrea Crisanti – da settembre anche senatore del Pd – ha compiuto per la Procura.