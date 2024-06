«Asili nido, al lavoro sulle liste d’attesa. Anche così la città sarà più attrattiva»

L’accoglienza, nell’ufficio al piano terra di Palafrizzoni, è tra gli scatoloni. Marzia Marchesi, in Giunta, non detiene solo il record di preferenze, ma anche di traslochi: è al settimo. L’ultimo, in corso, è per le nuove deleghe. In aggiunta ad alcune del Gori bis, la sindaca Elena Carnevali le ha infatti affidato una parte consistente del «pacchetto» che fu di Loredana Poli: Servizi per l’infanzia, educativi, scolastici e Politiche giovanili.

Si riparte da un nuovo ufficio?

«Ne avrò più di uno, perché i servizi hanno sedi diverse: qui a Palafrizzoni terrò l’ufficio istituzionale, poi ci sono il Polaresco, il Centro famiglia e l’Informagiovani».

Alla presentazione della Giunta si è infatti detta sorpresa. Non si aspettava un cambio di deleghe?

«Mi sarebbe piaciuto continuare a lavorare sul Verde e sui Servizi abitativi pubblici, dove negli ultimi cinque anni abbiamo avviato progetti importanti. Ne abbiamo parlato a lungo con Elena (Carnevali, ndr), che ha fatto una scelta diversa. In considerazione anche della mia esperienza amministrativa, mi ha affidato un assessorato importante, con il budget di spesa più consistente. Mi sono messa a disposizione».

Da insegnante, però, ha detto di parlare la stessa lingua di questi settori.

«Per 28 anni ho fatto l’insegnante di scuola primaria, quindi è un mondo che conosco bene, sono deleghe che mi appartengono. Il lavoro dell’insegnante, insieme a quello negli enti locali, è il più bello che si possa fare, perché fa crescere il senso di comunità, può contribuire a cambiare la società, il contesto».

Che cosa la preoccupa di più allora?

«La fascia 0-6 anni, per me la più nuova. Richiede ascolto, risorse, formazione, nell’ottica della “buona scuola” che mira a collegare i primi sei anni di vita in un intervento educativo organico, anche se su due scuole diverse, che devono imparare a dialogare».

Qui si gioca anche la partita fondamentale degli asili nido.

«È un tema centrale. Perché se il nostro obiettivo è far diventare Bergamo più attrattiva per i giovani, non dobbiamo solo rendere accessibile la casa, ma anche i servizi come gli asili nido».