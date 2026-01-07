Bergamo, ancora ladri in viale Vittorio Emanuele: casa a soqquadro

La donna ha dichiarato che il ladro «acrobata» non è riuscito a scendere al piano inferiore, perché, allertato dal rumore del suo rientro, si sarebbe messo in fuga

La proprietaria, al momento dell’effrazione, era fuori per alcune commissioni e nella proprietà, fino a pochi istanti prima, stava lavorando il suo giardiniere, che «ha notato una persona sconosciuta aggirarsi davanti al portone d’ingresso». Il malvivente, una volta concluso il lavoro del giardiniere, si è introdotto in casa «sfruttando l’appoggio di una grata, che gli ha permesso di arrampicarsi fino al balcone del secondo piano e rompere il vetro della porta finestra». Nulla di valore è stato preso, ma «la casa è stata messa a soqquadro». La donna ha dichiarato che il ladro «acrobata» non è riuscito a scendere al piano inferiore, perché, allertato dal rumore del suo rientro, si sarebbe messo in fuga. Un altro abitante del quartiere avrebbe notato i movimenti sospetti «di due persone, quasi certamente di origine sudamericane e tutte vestite di nero», viste da vicino tanto da poterle identificare.