Bergamo, contro le truffe agli anziani la polizia locale nei quartieri

In campo anche gli specialisti

Una progettualità che evolve, con gli agenti della polizia locale che da qualche settimana sono scesi in strada per intercettare gli anziani potenzialmente vittime dei truffatori. Non solo, il piano concordato con la Prefettura e finanziato dal ministero dell’Interno con circa 32mila euro, coinvolge diverse professionalità: uno psicoterapeuta, uno psicomotricista e un avvocato, per affrontare il problema a 360 gradi. Il Comune non parte da zero, ma sperimenta nuovi approcci: «Questa nuova modalità di lavoro per contrastare le truffe serve per intercettare gli anziani che non frequentano i Cte, oltre agli incontri formativi che saranno ancora organizzati nei quartieri, sempre nei Cte – spiega l’assessore Angeloni –. Gli agenti andranno con l’unità mobile nei quartieri e ci resteranno per due o tre giorni, si sposteranno tra negozi e parchi, andranno nei luoghi frequentati dai cittadini facendo informazione. Uno dei punti fermi nella campagna è il numero di telefono da conoscere nel caso in cui qualcuno suoni il campanello e chieda di entrare in casa per qualche motivo, per esempio il controllo del gas o dell’acqua. Se si ha il dubbio che si tratti di una truffa, prima di aprire la porta, è bene telefonare allo 035-399559: gli agenti della polizia locale sono pronti a intervenire per verificare».