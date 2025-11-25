Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025

Bergamo, in centinaia al corteo contro la violenza di genere

LA MANIFESTAZIONE. Promossa da «Non una di meno». Con la «Rete bergamasca» anche la sindaca Carnevali.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
«Basta guerre sui nostri corpi», lo striscione in testa al corteo
«Basta guerre sui nostri corpi», lo striscione in testa al corteo

Bergamo

«Basta guerre sui nostri corpi», è lo striscione in testa al corteo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sono circa 500 i manifestanti scesi in piazza questa sera, martedì 25 novembre, per far sentire la propria voce e dire basta a discriminazioni, aggressioni e sopraffazioni di genere.

Il corteo a Bergamo

Uomini, e soprattutto donne, si sono ritrovati in piazzale Marconi per marciare per le strade del centro nella manifestazione promossa da «Non una di meno Bergamo». Al serpentone, in segno di solidarietà, si sono unite la sindaca Elena Carnevali, l’assessore Marzia Marchesi, la presidente del Consiglio comunale Romina Russo, il segretario provinciale del Pd, Gabriele Giudici. Ma non è mancata, anche in quest’occasione, la protesta. Membri dei sindacati Cub, Usb e della Rete per la Palestina hanno criticato la presenza delle istituzioni invocando «Fuori il Pd dal corteo».

Con la «Rete bergamasca contro la violenza di genere» anche la sindaca Carnevali
Con la «Rete bergamasca contro la violenza di genere» anche la sindaca Carnevali

La campagna «Organge the world»

E anche quest’anno il Comune di Bergamo ha aderito alla campagna «Orange the world», promossa da Onu, Un women e dalla Federazione europea soroptimist international. Scegliendo la luce come simbolo di consapevolezza e impegno civile, Porta San Giacomo si è accesa d’arancione nelle serate del 24 e 25 novembre. Lo stesso ha fatto l’ospedale Papa Giovanni XXIII, illuminando la Torre 1. E Conad, che ha aderito accendendo la facciata del punto vendita di via Carducci.

Porta San Giacomo
Porta San Giacomo
La Torre 1 dell’ospedale
La Torre 1 dell’ospedale
Il Conad di via Carducci
Il Conad di via Carducci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
politica interna
famiglia
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Manifestazione
Elena Carnevali
Marzia Marchesi
Romina Russo
Gabriele Giudici
Lorenzo Catania
PD
Cub
Usb
Rete per la Palestina
Comune di Bergamo
onu