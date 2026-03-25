Bergamo, in via Autostrada avanza il cantiere. Viabilità, ora la fase più delicata

Avanza il cantiere per la riqualificazione di via Autostrada, futuro viale alberato di ingresso alla città, oggetto di un restyling da 2 milioni di euro. Dai prossimi giorni (l’ordinanza è in vigore da oggi) e fino al 30 aprile, si apre una fase delicata che potrà impattare sulla mobilità cittadina.

L’impatto sulla viabilità

Il momento clou, che durerà «per massimo due giorni» assicura il Comune di Bergamo, sarà la chiusura di una corsia di marcia in entrambe le direzioni lungo via Autostrada, dalla rotonda di via Carnovali e quella di via Spino, all’altezza della Coop. «In queste due giornate saranno allestiti nuovi dispositivi che segnaleranno il limite di velocità da rispettare, di 30 chilometri orari – illustra Michele Locatelli, progettista dell’intervento per l’operatore privato che ha in carico l’opera pubblica, la società “Bruman’s” -. Saranno posizionate sia le barre “sonore” sulla carreggiata che due dissuasori di velocità con radar integrato che segnaleranno un eventuale superamento del limite senza però sanzionare. È importante moderare la velocità, ci sono operai al lavoro e la loro sicurezza deve essere garantita, è un appello che lanciamo».

Il cantiere in via Autostrada a Bergamo

(Foto di Beppe Bedolis)

Ecco quali sono le modifiche temporanee

Le modifiche sono dunque temporanee (per un periodo massimo di 12 giorni) predisposte dalla Polizia locale in un’ordinanza ad hoc, «per consentire il completamento del sottopassaggio ciclopedonale e la riqualificazione di via Autostrada». Ecco cosa cambierà nel tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Carnovali e la rotatoria di via Spino, dove è stato istituito dall’inizio del cantiere, lo scorso gennaio, un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. L’impresa che sta effettuando i lavori potrà «utilizzare» queste 12 giornate con limitazioni al traffico in un arco temporale preciso, da mercoledì 25 marzo e fino al 30 aprile. Per un massimo di 10 giorni è previsto il restringimento della carreggiata con riduzione ad una sola corsia di marcia in direzione del centro città, mentre per un massimo di due giorni (dalle ore 9.30 alle 16), restringimento della carreggiata con riduzione ad una sola corsia di marcia in entrambe le direzioni. «Si stanno cercando di contenere i disagi il più possibile, il cantiere si sta riconfigurando» spiegano dal Comune di Bergamo.

L’iter del cantiere in cinque fasi

Proprio per evitare di compromettere la viabilità della zona, il cantiere è stato organizzato in cinque fasi, con la chiusura dei lavori prevista entro dicembre. Il progetto (standard del piano urbanistico di via Autostrada) prevede la riqualificazione complessiva dell’asse stradale, con una nuova pista ciclabile che corre parallela, nuove aiuole e alberi e con il completamento del sottopassaggio ciclopedonale, realizzato e subito tombato dal 2012, all’altezza della rotatoria di via Spino: «Abbiamo terminato la prima fase e siamo a metà della seconda, con la realizzazione della pista ciclabile sul lato est, con la terza fase realizzeremo la pista ciclabile sull’altro lato – fa il punto Locatelli -. Nelle ultime due fasi non interesseremo quasi per nulla la strada, la fase più delicata, per quanto riguarda la viabilità, è in queste settimane e fino a giugno. Il cantiere procede, come da programma».