Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 25 Marzo 2026

Bergamo, in via Autostrada avanza il cantiere. Viabilità, ora la fase più delicata

L’INTERVENTO. Le modifiche dureranno una decina di giorni, per due verrà chiusa una corsia per senso di marcia. Dissuasori per limitare la velocità.

Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, in via Autostrada avanza il cantiere. Viabilità, ora la fase più delicata
Il cantiere in via Autostrada a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Avanza il cantiere per la riqualificazione di via Autostrada, futuro viale alberato di ingresso alla città, oggetto di un restyling da 2 milioni di euro. Dai prossimi giorni (l’ordinanza è in vigore da oggi) e fino al 30 aprile, si apre una fase delicata che potrà impattare sulla mobilità cittadina.

L’impatto sulla viabilità

Il momento clou, che durerà «per massimo due giorni» assicura il Comune di Bergamo, sarà la chiusura di una corsia di marcia in entrambe le direzioni lungo via Autostrada, dalla rotonda di via Carnovali e quella di via Spino, all’altezza della Coop. «In queste due giornate saranno allestiti nuovi dispositivi che segnaleranno il limite di velocità da rispettare, di 30 chilometri orari – illustra Michele Locatelli, progettista dell’intervento per l’operatore privato che ha in carico l’opera pubblica, la società “Bruman’s” -. Saranno posizionate sia le barre “sonore” sulla carreggiata che due dissuasori di velocità con radar integrato che segnaleranno un eventuale superamento del limite senza però sanzionare. È importante moderare la velocità, ci sono operai al lavoro e la loro sicurezza deve essere garantita, è un appello che lanciamo».

Bergamo, in via Autostrada avanza il cantiere. Viabilità, ora la fase più delicata
Il cantiere in via Autostrada a Bergamo
(Foto di Beppe Bedolis)

Ecco quali sono le modifiche temporanee

Le modifiche sono dunque temporanee (per un periodo massimo di 12 giorni) predisposte dalla Polizia locale in un’ordinanza ad hoc, «per consentire il completamento del sottopassaggio ciclopedonale e la riqualificazione di via Autostrada». Ecco cosa cambierà nel tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Carnovali e la rotatoria di via Spino, dove è stato istituito dall’inizio del cantiere, lo scorso gennaio, un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. L’impresa che sta effettuando i lavori potrà «utilizzare» queste 12 giornate con limitazioni al traffico in un arco temporale preciso, da mercoledì 25 marzo e fino al 30 aprile. Per un massimo di 10 giorni è previsto il restringimento della carreggiata con riduzione ad una sola corsia di marcia in direzione del centro città, mentre per un massimo di due giorni (dalle ore 9.30 alle 16), restringimento della carreggiata con riduzione ad una sola corsia di marcia in entrambe le direzioni. «Si stanno cercando di contenere i disagi il più possibile, il cantiere si sta riconfigurando» spiegano dal Comune di Bergamo.

Leggi anche
Leggi anche

L’iter del cantiere in cinque fasi

Proprio per evitare di compromettere la viabilità della zona, il cantiere è stato organizzato in cinque fasi, con la chiusura dei lavori prevista entro dicembre. Il progetto (standard del piano urbanistico di via Autostrada) prevede la riqualificazione complessiva dell’asse stradale, con una nuova pista ciclabile che corre parallela, nuove aiuole e alberi e con il completamento del sottopassaggio ciclopedonale, realizzato e subito tombato dal 2012, all’altezza della rotatoria di via Spino: «Abbiamo terminato la prima fase e siamo a metà della seconda, con la realizzazione della pista ciclabile sul lato est, con la terza fase realizzeremo la pista ciclabile sull’altro lato – fa il punto Locatelli -. Nelle ultime due fasi non interesseremo quasi per nulla la strada, la fase più delicata, per quanto riguarda la viabilità, è in queste settimane e fino a giugno. Il cantiere procede, come da programma».

Leggi anche
Leggi anche
Bergamo, in via Autostrada avanza il cantiere. Viabilità, ora la fase più delicata
Il cantiere in via Autostrada a Bergamo
(Foto di Beppe Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
INFRASTRUTTURE
strade
Diana Noris
Michele Locatelli
Comune di Bergamo