Bergamo, strade e marciapiedi più sicuri: asfaltature e abbattimento delle barriere architettoniche

La Giunta comunale approvato nei giorni scorsi due progetti esecutivi, che fanno parte del programma triennale delle opere pubbliche 2025–2027, e che interesseranno diverse aree e quartieri: un progetto per la manutenzione straordinaria con il rifacimento delle asfaltature di strade e di marciapiedi per un investimento pari a 1.136.000 euro e un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli spazi pedonali in sette vie cittadine per un investimento pari a 524.000 euro.

Il primo progetto riguarda il secondo lotto 2025 per il rifacimento di asfaltature e marciapiedi, con una durata prevista di 160 giorni i cui lavori inizieranno la prossima primavera. Si interverrà su strade ad alta percorrenza e di quartiere, con particolare attenzione al ripristino delle condizioni di sicurezza, al miglioramento del comfort viario e alla manutenzione di alcuni tratti di marciapiede.

Le vie interessate

- via Autostrada (carreggiata da via Carnovali a via Spino), viale Papa Giovanni XXIII (da Piazzale Marconi a largo Porta Nuova), via Brambilla (da via King a piazza OMS); viale Pirovano (da Borgo Palazzo a piazzale Cimitero) , via Palazzolo (da via Baschenis a via Quarenghi e marciapiedi), via Petrarca (da viale V.Emanuele a via Verdi), via Bono (da via Pinamonte da Brembate a Borgo Palazzo e piazzale Cimitero), via Passo del Vivione (compreso tratto di via Borgo Palazzo), via Pescaria ( da via Angelini a via Quintino Basso), via Calvi (marciapiedi da via Palazzolo a via S.Giorgio), via Garibaldi (marciapiedi da via S.Alessandro a via Nullo) , via Zuccala-Locatelli (da via Raboni a fondo chiuso).

Il secondo progetto, della durata di 270 giorni, con inizio lavori dalla prossima primavera, riguarda l’asfaltatura e l’abbattimento delle barriere architettoniche in sette vie cittadine: via Marzabotto, via Conca Fiorita, via Torretta, via Crescenzi, via Pinetti, via Daste e Spalenga, via Zambonate.

In queste vie si procederà all’adeguamento o realizzazione ex novo di marciapiedi e rampe accessibili con la riqualificazione degli attraversamenti pedonali, anche con isole salvagente; sopraelevazioni stradali per la moderazione del traffico veicolare; un sistemazione e una ridefinizione degli spazi di sosta e della circolazione pedonale.