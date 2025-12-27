Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025
Bergamo, strade e marciapiedi più sicuri: asfaltature e abbattimento delle barriere architettoniche
NUOVI CANTIERI. Prevista la manutenzione straordinaria con il rifacimento delle asfaltature di strade e di marciapiedi, saranno inoltre abbattute le barriere architettoniche in sette vie cittadine.
Bergamo
La Giunta comunale approvato nei giorni scorsi due progetti esecutivi, che fanno parte del programma triennale delle opere pubbliche 2025–2027, e che interesseranno diverse aree e quartieri: un progetto per la manutenzione straordinaria con il rifacimento delle asfaltature di strade e di marciapiedi per un investimento pari a 1.136.000 euro e un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli spazi pedonali in sette vie cittadine per un investimento pari a 524.000 euro.
Il primo progetto riguarda il secondo lotto 2025 per il rifacimento di asfaltature e marciapiedi, con una durata prevista di 160 giorni i cui lavori inizieranno la prossima primavera. Si interverrà su strade ad alta percorrenza e di quartiere, con particolare attenzione al ripristino delle condizioni di sicurezza, al miglioramento del comfort viario e alla manutenzione di alcuni tratti di marciapiede.
Le vie interessate
- via Autostrada (carreggiata da via Carnovali a via Spino), viale Papa Giovanni XXIII (da Piazzale Marconi a largo Porta Nuova), via Brambilla (da via King a piazza OMS); viale Pirovano (da Borgo Palazzo a piazzale Cimitero) , via Palazzolo (da via Baschenis a via Quarenghi e marciapiedi), via Petrarca (da viale V.Emanuele a via Verdi), via Bono (da via Pinamonte da Brembate a Borgo Palazzo e piazzale Cimitero), via Passo del Vivione (compreso tratto di via Borgo Palazzo), via Pescaria ( da via Angelini a via Quintino Basso), via Calvi (marciapiedi da via Palazzolo a via S.Giorgio), via Garibaldi (marciapiedi da via S.Alessandro a via Nullo) , via Zuccala-Locatelli (da via Raboni a fondo chiuso).
Il secondo progetto, della durata di 270 giorni, con inizio lavori dalla prossima primavera, riguarda l’asfaltatura e l’abbattimento delle barriere architettoniche in sette vie cittadine: via Marzabotto, via Conca Fiorita, via Torretta, via Crescenzi, via Pinetti, via Daste e Spalenga, via Zambonate.
In queste vie si procederà all’adeguamento o realizzazione ex novo di marciapiedi e rampe accessibili con la riqualificazione degli attraversamenti pedonali, anche con isole salvagente; sopraelevazioni stradali per la moderazione del traffico veicolare; un sistemazione e una ridefinizione degli spazi di sosta e della circolazione pedonale.
«Queste due delibere condividono l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita urbana. Da un lato la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, necessaria per garantire sicurezza, fluidità e decoro, dall’altro l’eliminazione di ostacoli che limitano l’autonomia delle persone. L’abbattimento delle barriere architettoniche non è solo un atto dovuto, ma una scelta politica precisa per una città in cui tutti possano muoversi in libertà e sicurezza. Interveniamo nei quartieri, anche nei tratti meno visibili, con attenzione a ogni dettaglio, per rendere concreta l’idea di una città realmente accessibile» ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.
