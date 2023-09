Blitz all’ex Una hotel: chiusi gli accessi dopo gli ingressi abusivi

Dopo il video pubblicato venerdì scorso su YouTube in cui due ragazzini raccontavano di lanciarsi dai parapetti dell’Una Hotel su un cumulo di materassi, l a Polizia locale ha contattato la proprietà, UnipolSai, per fare un sopralluogo e bloccare ogni accesso abusivo all’edificio di sette piani, abbandonato dal 2016 dopo l’ultima presenza degli uffici Ascom . Il blitz è stato effettuato nella mattinata di martedì 5 settembre: intorno alle 8 di stamattina (5 settembre) dentro il palazzo fatiscente e ormai abbandonato da anni non c’era nessuno. Sul posto, con la proprietà, anche la Polizia locale e Unità cinofile. Sono stati completamente chiusi gli accessi alla struttura con lucchetti e nei prossimi giorni verranno sigillati con lamiere.

«L’immobile è in via di cessione e le trattative sono in fase molto avanzata – fanno sapere dall’ufficio stampa della compagnia assicurativa –. Stiamo facendo il possibile per mantenerlo in sicurezza, e anche questa volta interverremo mettendo lucchetti e grate nuove, ma ogni volta vengono forzati». Da anni lo stabile è in stato di degrado e oggetto di più incendi, l’ultimo a metà agosto.