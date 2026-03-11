Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida

«Prenotate per tempo la sostituzione del documento»

Per gestire in modo ordinato questa fase di transizione ed evitare un forte aumento delle richieste nei mesi immediatamente precedenti alla scadenza, l’amministrazione comunale invita i cittadini interessati a prenotare per tempo la sostituzione del documento, senza attendere la naturale scadenza della carta d’identità cartacea in possesso. È infatti già possibile richiedere in qualsiasi momento il rilascio della carta d’identità elettronica , anche se il documento attualmente posseduto risulta ancora valido. «Il mio invito ai bergamaschi è di non aspettare: fissate l’appuntamento già ora, perché prima si fa e meglio è per evitare picchi di richieste a ridosso della scadenza» spiega l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni.

«C’è una scadenza importante che dobbiamo comunicare ai cittadini: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida e dovrà essere sostituita con quella nuova. I Servizi Demografici, insieme allo sportello Bergamo Facile, stanno approntando in queste ore un servizio speciale di supporto per aumentare il numero degli appuntamenti. Sarà uno sforzo straordinario e abbiamo chiesto aiuto a tutte le direzioni del Comune per ampliare il personale dedicato: dobbiamo rinnovare almeno 18.000 documenti nei prossimi mesi» dichiara l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni.