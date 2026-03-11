Burger button
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Marzo 2026

Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida

LA NOVITÀ. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida e dovrà essere sostituita con quella nuova, elettronica. L’invito del Comune di Bergamo: «Prenotare per tempo».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Da inizio agosto la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valida
Da inizio agosto la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valida

Bergamo

A partire dal 3 agosto tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di avere validità. Il provvedimento avrà effetto immediato su tutti i documenti di vecchio formato, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (Cie) riguarda a Bergamo una platea stimata di circa 18.000 cittadini ancora in possesso del documento cartaceo.

«Prenotate per tempo la sostituzione del documento»

Per gestire in modo ordinato questa fase di transizione ed evitare un forte aumento delle richieste nei mesi immediatamente precedenti alla scadenza, l’amministrazione comunale invita i cittadini interessati a prenotare per tempo la sostituzione del documento, senza attendere la naturale scadenza della carta d’identità cartacea in possesso. È infatti già possibile richiedere in qualsiasi momento il rilascio della carta d’identità elettronica, anche se il documento attualmente posseduto risulta ancora valido. «Il mio invito ai bergamaschi è di non aspettare: fissate l’appuntamento già ora, perché prima si fa e meglio è per evitare picchi di richieste a ridosso della scadenza» spiega l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni.

Il rilascio della Cie avviene esclusivamente previo appuntamento presso lo Sportello Polifunzionale «Bergamo Facile». I cittadini possono procedere alla prenotazione attraverso due canali dedicati: il portale web tramite la piattaforma Prenota Bergamo e il Contact Center: contattando il numero verde 800 292 110, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

«C’è una scadenza importante che dobbiamo comunicare ai cittadini: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida e dovrà essere sostituita con quella nuova. I Servizi Demografici, insieme allo sportello Bergamo Facile, stanno approntando in queste ore un servizio speciale di supporto per aumentare il numero degli appuntamenti. Sarà uno sforzo straordinario e abbiamo chiesto aiuto a tutte le direzioni del Comune per ampliare il personale dedicato: dobbiamo rinnovare almeno 18.000 documenti nei prossimi mesi» dichiara l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni.

Tutte le informazioni online

Per informazioni sulla documentazione necessaria e sulle modalità di rilascio del servizio è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Bergamo.

